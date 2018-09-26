Сотрудники коммерческого банка сбывали в Чебоксарах фальшивки

Следователи СУ МВД по Чувашии завершили расследование уголовного дела по фактам сбыта поддельных денежных купюр.

По материалам дела, преступную схему по сбыту поддельных денег разработали брат и сестра — сотрудники коммерческого банка, имеющего филиалы в Москве и Чебоксарах. Они же вовлекли в нее знакомых. 33-летняя женщина, работавшая в одном из московских филиалов банка, подыскивала фальшивки номиналом 1000 и 5000 рублей и передавала их брату в Чувашию. 31-летний мужчина и двое его приятелей сбывали их в торговых центрах и на рынках Чебоксар. Всем четверым предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, сейчас они под домашним арестом. Уголовное дело направлено в суд.

В хранении и сбыте поддельных денег также обвиняется гражданин Таджикистана, о чем сообщает прокуратура республики. В ходе предварительного расследования установлено, что в октябре прошлого года мужчина на одной из заправочных станций и в кинотеатре в Казани сбыл фальшивые денежные купюры номиналом 5000 рублей.

Чуть позже по пути следования из Москвы в Казань по автомобильной дороге М-7 «Волга» на автозаправочной станции «Ирбис», что в Моргаушском районе, мужчина вновь попытался расплатиться за продукты питания фальшивой 5-тысячной купюрой. Однако работники АЗС своевременно выявили признаки подделки и вызвали наряд полиции.

При обыске у задержанного было обнаружено 36 поддельных купюр достоинством 5000 рублей, которые, по мнению органов следствия, были приобретены с целью дальнейшего сбыта в Москве. Обвиняемый под стражей, дело уже в суде.