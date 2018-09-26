Когда заказчики и подрядчики плутуют

Встречи с правоохранителями им не миновать

К примеру, прокуратура Ядринского района проверила, как местные самоуправленцы исполняют требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

И установила, что подрядчик ООО «Сурстройсервис» условия заключенного муниципального контракта на ремонт участка грунтовой автомобильной дороги выполнил в полном объеме. А вот заказчик — администрация Персирланского сельского поселения, нарушив закон, не оплатила эту работу в установленные сроки. И тем самым нарушила права субъекта малого предпринимательства, что может повлечь необоснованные финансовые издержки подрядчика, а также взыскание неустойки с заказчика за счет средств бюджета поселения.

В отношении главы сельского поселения было возбуждено административное дело, рассмотрев которое антимонопольная служба по республике привлекла виновного к 30-тысячному штрафу.

А в Новочебоксарске по результатам прокурорской проверки законодательства о контрактной системе возбуждено уголовное дело. Установлено, что между городской детско-юношеской спортивной школой № 1 и индивидуальным предпринимателем был заключен договор на ремонт кровли с оговоренной ценой на сумму свыше 360 тысяч рублей. В дальнейшем это подтверждено актом о приемке выполненных работ и справкой об их стоимости, составленными заказчиком и исполнителем.

В ходе проверки выяснилось, что фактически указанная стоимость проведенных строительно-монтажных работ не соответствовала действительности и была существенно завышена. Изучив материалы прокуратуры, местная полиция усмотрела в действиях вокруг крыши покушение на мошенничество, по этому факту и возбуждено уголовное дело.

Недавно выслушал приговор депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов. Он признан виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения. И здесь не обошлось без контрактных махинаций.

По материалам уголовного дела, в октябре 2015 года между фирмой, единственным учредителем которой является депутат, и Большешатьминским сельским поселением Красноармейского района был заключен муниципальный контракт на строительство автодороги протяженностью около 1,7 километра в деревне Кошки.

Далее, достоверно зная, что возглавляемая им фирма не выполнила в полном объеме взятые на себя обязательства, злоумышленник подготовил фиктивные документы о стоимости выполненных работ и якобы произведенных затрат, которые представил заказчику. Кстати, уже через две недели после заключения контракта…

Глава поселения, введенная в заблуждение относительно исполнения подрядчиком своих обязательств, подписала бумаги. В итоге на расчетный счет подрядной фирмы из бюджета поселения было необоснованно перечислено свыше 970 тысяч рублей, которые ее владелец похитил. Дорожные недоделки подрядчик стал устранять лишь после того, как факты его противоправных действий в ходе общенадзорной проверки выявила прокуратура и представила материалы в СУ СКР по Чувашии (итог — возбужденное уголовное дело). Сейчас все работы по строительству автодороги выполнены в полном объеме. А предпринимателя-депутата суд приговорил к трем годам условного лишения свободы. При этом учтено, что он полностью возместил поселению причиненный ущерб и имеет на иждивении четверых несовершеннолетних детей. Приговор пока в законную силу не вступил.