Оформляем недострой

Как поставить на кадастровый учет объект незавершенного строительства (в данном случае индивидуальный жилой дом) и оформить на него право? И можно ли его продать?

Семен Говоров, Канаш

Объект незавершенного строительства, в простонародье «недострой», согласно Гражданскому кодексу РФ относится к недвижимым вещам, так же как и готовые объекты. Чтобы свободно распоряжаться своим имуществом, необходимо в первую очередь стать его законным владельцем. Только в этом случае «недострой» можно будет продать, подарить, заложить и так далее.

Для оформления такого объекта недвижимости в собственность нужно совершить всего три действия, пояснила по просьбе «СЧ» начальник отдела регистрации прав на объекты жилого назначения Управления Росреестра по Чувашии Эльби Николаева. И рассказала о них подробно.

Первый шаг — нужно пригласить кадастрового инженера для составления технического плана объекта (услуга платная). Кадастровый инженер укажет в плане основные характеристики объекта, степень его готовности в процентах. Обратите внимание: для составления технического плана кадастровый инженер потребует от вас разрешение на строительство индивидуального жилого дома. Без этого документа план не подготовят. Вы же не стали строить без разрешения администрации? Помните, сначала документ, а потом стройка.

К СВЕДЕНИЮ В Чувашии только в этом году зарегистрировано 141 право на недостроенные объекты недвижимости. Причем оформляют как индивидуальные жилые дома, так и объекты промышленности, различные здания и сооружения.

Далее на повестке дня — постановка объекта на кадастровый учет и регистрация права собственности. После того, как технический план готов, можно обратиться за оформлением прав. Обращаемся в любой офис МФЦ. Предоставляем техплан (в электронном виде на диске), правоустанавливающие документы на земельный участок, заполняем заявление. Заявление подаем сразу на постановку на кадастровый учет и на регистрацию права, такое возможно в рамках единой процедуры. Оплачиваем госпошлину.

А затем получаем готовые документы на объект незавершенного строительства. В результате всех учетно-регистрационных действий вы получите выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будут отражены характеристики объекта, его кадастровый номер, а также сведения о правах. Сейчас выписка из ЕГРН является единственным правоудостоверяющим документом на объект недвижимости. Если все права оформлены, то можно смело распоряжаться своим «недостроем».

«Когда дом будет полностью достроен, нужно вновь пригласить кадастрового инженера и составить техплан уже на готовый объект. И снова пройти все три шага для оформления. Только заявление подается уже на внесение изменений. В ходе учетно-регистрационных действий в отношении достроенного объекта, сведения о «недострое» станут архивными, а у вашего достроенного дома появится новый кадастровый номер и новая запись о регистрации права», — подвела итог Эльби Николаева.

Фото nedvio.com: «Недострой» можно продать, подарить, заложить, но только став его законным владельцем.