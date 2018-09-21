О пенсиях, тарифах и телевизорах: в Чувашии прошел Единый информдень

Более 300 встреч прошло в Чувашии в ходе Единого информдня. О главных темах — изменениях в пенсионном законодательстве, новой системе обращения с коммунальными отходами, подготовке к отопительному сезону и развитии телерадиовещания — говорили во всех городах и районах республики. В том числе в Цивильском районе.

«Повышение пенсионного возраста относится к разряду непопулярных мер, но является объективной необходимостью, — отметил на встрече с цивилянами министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов. — Не проведя изменений сегодня, завтра можно получить крах всей пенсионной системы. Но понятно и то, что перемены не должны носить характер шоковой терапии, нужен мягкий переходный период. Предложения, сделанные Президентом России Владимиром Путиным, служат именно этим целям».

Министр также напомнил, что льготные условия выхода на пенсию будут предоставлены многодетным мамам и людям, имеющим солидный трудовой стаж: для мужчин это 42 года, для женщин — 37 лет (сам Анисимов, кстати, подсчитал: из-за того что работать он начал рано, при таких условиях сможет выйти на пенсию не в 65, а в 62 года).

Сообщил он и о том, что сельские пенсионеры, отработавшие на полях и фермах 30 лет, ежемесячно смогут получать доплату к пенсии в размере 1245 рублей. Обязательным условием при этом является прописка в сельской местности. В Цивильском районе, отметим, таких ветеранов-аграриев более тысячи.

Зашла речь и о новой системе обращения с коммунальными отходами, а также изменении платы за их сбор и вывоз. В частности, если ранее население оплачивало услуги по сбору и вывозу ТКО в составе жилищных услуг, то есть из расчета в рублях за 1 кв. м, то теперь услуга будет оплачиваться из расчета в рублях с человека, пояснил министр. И заверил, что, поскольку вывоз мусора относится к коммунальным услугам, льготы для тех, кому они положены, будут сохранены.

Подробно остановился Михаил Анисимов на близкой его министерству теме, связанной с прекращением аналогового телевещания и переходом на цифровое. И это особенно важно для сельской местности, где нет кабельного телевидения. По его словам, в республике завершено строительство 42 передающих базовых станций по передаче изображения в цифровом формате. На сегодня доступно 10 бесплатных каналов, а с 1 января 2019 года их число увеличится до 20. Для их просмотра к телевизорам последних поколений достаточно купить дециметровую антенну. А старому телевизору потребуется еще и специальная приставка стоимостью в 600–700 рублей. Михаил Анисимов сообщил также, что с 1 января 2019 года аналоговое вещание планируется полностью прекратить. А если возникнут проблемы подключения к цифровому телевидению, можно позвонить на телефон «горячей линии» РТРС 8-800-220-20-02.