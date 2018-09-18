Шаги к чувашскому

Шаг седьмой. Попьем чайку?

Лето закончилось, наступает осень, и пора снова браться за чувашский.

Предлагаю в этот раз начать с чашечки чая. Да, да, сделать чаю себе, коллегам, домочадцам, зачерпнуть ложечкой свежее варенье и, отхлебывая чай, произнести: Эпӗ чей ӗҫетӗп [Эбе чей эЖЕтеп] — я пью чай. Какие бывают варианты вместо чая (чей): кофе, сӗткен (читается: сэтькень) — сок, сӗт (читается: сэть) — молоко. А ведь можно предложить и другим чаю, сказав это по-чувашски, например: Эсӗ чей ӗҫетӗн-и? [Эзе чей эЖЕдень-и?] — Ты будешь пить чай? (Дословно: ты пьешь чай?) Эсӗ чей ӗҫместӗн-и? [Эзе чей эщМЕСтень-и?] — Ты (разве) не будешь чай (дословно: ты не пьешь чай?)

А можно и так: Атьӑр чей ӗҫетпӗр! [Адьёр чей эЖЕТпэр!] — Давайте попьем чаю! Просто пить чай, обычно кичем [киЧЕМь] — скучно! Надо пить его мӗнпе те пулин [меньБЕ де пуЛИНЬ] хоть с чем-нибудь. Например: кукӑльпе [кугольБЕ] — с пирогам(и) или печенипе [печениБЕ]. Окончание -пе (которое в зависимости от позиции может читаться: пе или бе, а также его вариация на –па, также читаемое то «па», то «ба»), является по своей сути показателем «совместности», в учебниках это называют совместным падежом (близким творительному падежу русского языка).

Вернемся к нашему чаю! А кто еще с чем любит пить?

Пыл — мед, пылпа [пылБА] — с медом.

Варени — варенье, варенипе [варениБЕ] — с вареньм.

Сахӑр — сахар, сахӑрпа [сахорБА] — с сахаром.

Откроем вам небольшой секрет: обычно название блюд, одежды, а в последнее время технологические интернационализмы, как правило, проникают в соседние языки без перевода, такие как есть, поэтому шоколад (слово, кстати, индейско-ацтекского происхождения), пицца (итальянское слово), лимон, торт, финик (по-чувашски мы скажем просто финик) и так далее можно говорить так же, как и в русском языке. Единственное, что вы должны «выдерживать», это окончание –па или –пе. Эпӗ чей финикпа ӗҫетӗп. Эпӗ чей зефирпа ӗҫетӗп и так далее.

А какой может быть чей? Тутлӑ [ТУТло] — вкусный, техӗмлӗ [ТЕхемьле] — ароматный, душистый. Можно так и сказать: Чей питӗ тутлӑ. Чей питӗ техӗмлӗ.

Сӑмах май (кстати), а какой чай вы любите? Симӗс — зеленый? Хура — черный? Курӑк чейӗ [куРОК ЧЕйе] — травяной? Любить по-чувашски будет — юрат(ма), тогда мы можем спросить: Эсӗ мӗнле чей юрататӑн [юраДадон]? — Какой чай ты любишь? А можно сказать: Эсӗ мӗнле чей кӑмӑллатӑн [комолЛАдон]? — Какой чай ты предпочитаешь?

Напоследок несколько «чайно-сервизных» слов:

Курка [курГА] — кружка, чашка. Чей чашӑкӗ [чей ЧАжоге] — блюдце. Кашӑк [КАжок] — ложка. Пӗчӗк кашӑк [печек КАжок] — маленькая ложка.

Пар — дай, передай. Пар-ха — дай, пожалуйста, передай, пожалуйста.

Надеюсь, вы теперь поймете этот диалог:

— Эсӗ чей ӗҫетӗн-и?

— Тавах, ӗҫетӗп.

— Эсӗ мӗнпе чей ӗҫетӗн? Сахӑрпа е сахӑрсӑр (без сахару)?

— Эпӗ чей пылпа ӗҫме кӑмӑллатӑп.

На этом все! Сирӗн кунсем тутлӑ чейпе пуян пулчӑр! Пусть ваши дни будут богаты вкусным чаем!

Ведущий рубрики Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков