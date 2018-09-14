Бронза Кубка России по спортивной ходьбе — у Лилии Степановой

В соревнованиях В Костроме приняли участие более 150 скороходов со всей страны, разыгрывались медали в четырех возрастных группах на дистанциях 5, 10, 20 и 35 км. Чувашию на этих соревнованиях представляли 15 спортсменов.

Одна из самых сложных дистанций у женщин — 35 км. Воспитанница столичной спортшколы «Энергия» и республиканского Центра спортивной подготовки имени А.В. Игнатьева Лилия Степанова завоевала здесь бронзовую медаль. Подопечная Геннадия Семенова прошла это расстояние за 3 часа 16 минут. Победу же одержала представительница Мордовии и Кемеровской области Маргарита Никифорова, на втором месте — Элина Чеботарёва из Челябинской области.

У мужчин на 20 км среди юниоров до 22 лет и мужчин от 23 лет Александр Ижендеев и Роман Георгиев заняли 4 и 8-е места итогового протокола. Среди юниорок на 20 км шестерку сильнейших замкнула воспитанница республиканской СШОР № 8 по спортивной ходьбе Кристина Иванова.

В общекомандном зачете сборная Чувашии расположилась на 5-й строчке табели о рангах.