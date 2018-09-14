Завтра в 12 часов в Чебоксарах пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации»

15 сентября в Чувашии в 15-й раз пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации» — самое масштабное по числу участников и географическому охвату спортивное мероприятие страны.

Как и в предыдущие годы, ровно в полдень одновременный старт будет дан во всех городах и районах республики, сообщили на пресс-конференции, прошедшей на этой неделе в Минспорте Чувашии. Ожидается, что участие в «Кроссе нации» в республике примут более 60 тысяч человек.

Центральный забег по традиции состоится на набережной Чебоксарского залива. Стартовая площадка разместится у подножия монумента Матери. Торжественное открытие «Кросса нации» запланировано на 11.45, а массовый старт — ровно в полдень. Маршрут забега на 3 километра пройдет по Московской набережной. Победителей и призеров «Кросса нации» ждут традиционные медали и дипломы. Специальными призами будут отмечены также самые юные и возрастные участники забега.

По предварительным данным управления физической культуры и спорта администрации Чебоксар, на старт праздника бега выйдут не менее 15 тысяч горожан. В пятницу регистрацию на «Кросс нации» можно пройти на стадионе «Энергия». А в субботу, в день старта, мандатная комиссия будет работать с 8 до 10 часов в Чувашском драматическом театре имени К.В. Иванова.

К сведению

Во время проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации-2018» в центре Чебоксар изменится организация движения и стоянки транспорта. С 11 до 16 часов вводятся следующие ограничения:

Стоянка транспортных средств:

по Исторической набережной (от пересечения улицы Нижегородская с проспектом Московским)

на площадях, прилегающих к домам №№ 1Б, 3, 9 по улице Константина Иванова,

к дому № 8 по улице Михаила Сеспеля,

набережной Исторической (от пересечения с улицей Константина Иванова до дома № 10 по улице Михаила Сеспеля),

по улице Константина Иванова (на площадях, прилегающих к дому № 1А);

Движение транспортных средств:

по дамбе Чебоксарского залива (от пересечения с улицей Сергия Радонежского и набережной Московской),

техническому проезду дамбы Чебоксарского залива по ул. Константина Иванова (от пересечения с улицей Сергия Радонежского до набережной Московской),

улице Константина Иванова (от пересечения проспекта Московского до набережной Московской)

кроме общественного транспорта.

Фото Максима Васильева из архива редакции