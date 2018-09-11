В столице Чувашии прошел Всемирный парамузыкальный фестиваль

В среду, 5 сентября, в Чувашском театре оперы и балета состоялся гала-концерт X Всемирного парамузыкального фестиваля. Публику поразили красочные разножанровые номера: вокал, художественное слово, народный и классический танец, а также игра на фортепиано, духовых и струнных инструментах. Все выступления этого необыкновенного концерта сопровождали сурдопереводчики.

По словам директора фестиваля Георгия Микаеляна, основная цель этого мероприятия — дать возможность детям с ограниченными возможностями здоровья проявить свои творческие способности. Вместе с гостями из Москвы, Челябинска, Костромы, Павловского Посада, Тулы и Пятигорска в большом концерте участвовали и коллективы Чувашии (ансамбль имени Л. Шиманской, хор «Соловушки», мим-театр «Дождь», ансамбль Nота G, молодая солистка Чувашского театра оперы и балета Ульяна Альпидовская).

— Этот фестиваль — наивысшая точка, которой я на данный момент достигла, — поделилась своими впечатлениями одна из выступающих, 16-летняя Ирина Шамрай. — Мы не только показываем наши умения, но и имеем возможность посетить самые разные уголки России. В мае этого года организаторы проводили концерт в Костроме, тогда я впервые продемонстрировала свои способности.

Девушка прочитала трогательное стихотворение современной поэтессы Ольги Коньковой-Мороз «Я пригласила Жизнь свою на чай». Хотя по-своему уникальным был каждый номер этого фестиваля. Особенно запомнились Софья Бабич, 18-летняя тольяттинка с диагнозом ДЦП, прекрасно исполнившая песню «Любовь настала», юный пианист Дмитрий Комиссаров из Павловского Посада, Елизавета Круглова, студентка из Челябинска в роли Арлекино. Яркий номер Лизы представлял собой целый цирковой спектакль с клоунами, гимнастами и фокусниками. У девушки серьезные проблемы со зрением, но это не мешает ей вести насыщенную, творческую жизнь.

— Мы даем возможность людям с ограничениями по здоровью показать себя и сделать это максимально приближенно к условиям, в которых выступают артисты без таких ограничений, — рассказал нашему корреспонденту заслуженный артист России, музыкальный руководитель парафестиваля Антон Орлов. — Проводится это при полной поддержке местных властей, и мы стараемся привлечь как можно больше участников, чтобы у детей была возможность выступить с симфоническим оркестром, в прекрасных залах театров. Это основные задачи нашего мероприятия.

За десятилетнее существование фестиваля свои таланты показали пара-артисты более чем из 40 регионов Российской Федерации, а также из других стран: Италии, Испании, Китая, Венесуэлы.

— Сегодня мы еще раз убедились, что должны всегда поддерживать друг друга, — сказал министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев. — Оказывая помощь ближнему, мы с вами становимся сильнее и добрее. И пусть всегда так и будет.

Фото cap.ru: Главным режиссером фестиваля выступил народный артист России, профессор Игорь Востров, сорежиссером от Чувашской Республики стал Леонид Антонов.

Юлия Львова