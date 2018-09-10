Агрохолдинг «Юрма» построит завод по производству удобрений из куриного помёта

По данным отдела животноводства и племенного дела Минсельхоза Чувашии, 7 сентября агрохолдинг «ЮРМА» предоставил в министерство дорожную карту реализации проекта «Строительство завода по переработке куриного помета».

По словам начальника отдела Светланы Мясниковой, документ рассматривается, возможно, в него будут внесены дополнения.

По данным агрохолдинга, на сегодняшний день согласно графику ведутся проектные работы и инженерные изыскания.

Суть реализуемого проекта переработки заключается в разделении жидкой и твердой фракций, дальнейшей очистке жидкой фракции в очистных сооружениях до норм рыбохозяйственного использования, сушке и гранулировании твердой фракции, дальнейшем использовании гранул в качестве удобрения. Удобрение предназначено для применения в личных подсобных хозяйствах, сельскохозяйственном производстве, цветоводстве, тепличных хозяйствах для повышения плодородия почв, в качестве корневой и листовой подкормок, предпосевной обработки семян.

Летом жители Чебоксар и окрестностей регулярно жаловались на неприятный запах, исходящий из открытых пометохранилищ агрохолдинга «Юрма». Предполагается, что строительство завода по производству удобрений решит эту острую проблему.