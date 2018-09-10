В Моргаушском районе произошло ДТП с участием мотоблока

В аварии различные травмы получили два пассажира, находившиеся в тележке малогабаритного трактора.

ДТП произошло вечером 8 сентября на 14 км автодороги «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск» в Моргаушском районе. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил столкновение с движущимся впереди мотоблоком с тележкой под управлением 35-летнего сельчанина. В аварии травмы получили 60-летний мужчина и 65-летняя женщина, находившиеся в тележке мотоблока. Обстоятельств произошедшего устанавливаются.

Госавтоинспекция Чувашии предупреждает, что мотоблок не предназначен для движения по трассе. С начала года в республике произошло 10 ДТП с участием мотоблоков, в них погибли три человека, 13 получили травмы различной степени тяжести. В отношении граждан, управлявших мотоблоками, составлено 167 административных протоколов.

Фото пресс-службы МВД по Чувашской Республике