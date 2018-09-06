Как пополняется и на что расходуется республиканский бюджет

Республиканский бюджет Чувашской Республики на 1 сентября 2018 года исполнен в целом по доходам в объеме 31105,5 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 8,7%, в том числе по собственным доходам – в объеме 19437,7 млн рублей и на 12,7% соответственно.

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет Чувашской Республики составил 18729,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 12,3%, в том числе налога на прибыль организаций – 6468,8 млн рублей и на 22% соответственно, налога на доходы физических лиц – 5613,7 млн рублей и на 4,9% соответственно, акцизов – 2474,3 млн рублей и на 7,4% соответственно.

Объем безвозмездных поступлений составил 11667,8 млн рублей, с ростом к уровню аналогичного периода 2017 года на 2,7%.

Расходы республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 сентября 2018 года составили 25797,5 млн рублей, в том числе на социальную политику – 8126,5 млн рублей; образование – 8693,8 млн рублей; национальную экономику – 3938,3 млн рублей; здравоохранение – 1763,4 млн рублей и т.д.