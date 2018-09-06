В Цивильском районе идет уборка хмеля

Вчера и.о. главы администрации Цивильского района Борис Марков и главный специалист-эксперт отдела развития АПК и муниципальной собственности администрации района Татьяна Степанова побывали на хмельниках, где идет сбор «зеленого золота».

На плантации, за которую взялась бригада, в междурядьях – ни травинки. Видно, часто рыхлят почву, подкармливают удобрениями. Везде чисто, ничто не отвлекает от основного занятия – уборки урожая. Здесь же организовано горячее питание.

Хмель в Чувашии срезают вручную. Шестиметровую лозу укладывают на прицеп, потом везут на комбайн.

Это ценное сырье в районе предстоит убрать с площади 11 га. Пока хмель убран на 4 га, вес сухого хмеля составил 5 т.