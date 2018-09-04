Укусил полицейского

Житель Чебоксар, применивший насилие к представителю власти (ст. 318 УК РФ), приговором суда оштрафован на 30 тысяч рублей.

По материалам дела, возбужденного и расследованного СУ СКР по Чувашии, июльским утром этого года нетрезвого мужчину доставили в стационарный пункт полиции в новоюжном районе города за мелкое хулиганство. Там он оказал сопротивление сотрудникам полиции, а одного укусил за щеку, за что и выслушал приговор.

А за совершенное мелкое хулиганство кусачий гражданин получил 5 суток административного ареста.