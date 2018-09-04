На рабочего упала стена

За гибель рабочего директор подрядной организации, нарушивший правила охраны труда, приговорен к году условного лишения свободы.

Как следует из материалов уголовного дела, в мае этого года во время реконструкции бывшего магазина, расположенного в одном из домов по улице Советской в Новочебоксарске, перегородка упала на 37-летнего мужчину и придавила его. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

По выводам СУ СКР по Чувашии и суда, трагедия произошла в результате нарушения правил охраны труда и техники безопасности директором подрядной организации. Он не разработал комплекс мероприятий по охране труда на указанном строительном объекте, без заключения договора, проведения вводного инструктажа и обучения по технике безопасности допустил на объект потерпевшего, который не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, а кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом руководитель предприятия не провел обследование общего состояния перегородки и не принял мер по ее закреплению или усилению, что предотвратило бы ее неконтролируемое падение, хотя должен был это сделать. Приговор суда не вступил в законную силу.