Спецполоса для троллейбусов и маршруток

В Чебоксарах на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки общественному транспорту выделили отдельную полосу.

Об этом свидетельствует появившаяся здесь новая дорожная разметка, выполненная из термопластика, знак 5.14 и большая буква «А» на асфальте на крайней правой полосе. Нововведение, уверены в горадминистрации Чебоксар, позволит улучшить качество пассажирских перевозок и обезопасит движение. Надо отметить, организацию «выделенки» именно на этой транспортной артерии поддержали более трети чебоксарцев, участвовавших в интернет-голосовании на сайте управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи.

Водителям стоит помнить, что на этом направлении кроме дорожных знаков установлены также комплексы фото- и видеофиксации. Движение немаршрутных видов транспорта по выделенной полосе будет считаться нарушением ПДД. Штраф — 1,5 тысячи рублей. Заезжать на полосу легковушкам и грузовикам можно только при совершении маневра «поворот направо».

Обустройство выделенных полос — одно из направлений комплексной схемы организации дорожного движения в городе. Чуть позже в администрации города проанализируют, как изменилась дорожная ситуация на проспектах Тракторостроителей и 9-й Пятилетки, и примут решение по целесообразности обустройства таких же выделенных полос на Московском проспекте и проспекте Мира.

Фото gov.cap.ru: Такие буквы на чебоксарских улицах еще не рисовали.