Большие перспективы маленькой луковицы

В нашей республике выращивается 76% российского лука-севка. В южных районах есть фермерские хозяйства, где это дело поставлено на высокотехнологичную основу. Перспективы отрасли обсуждались на совещании в Минсельхозе.

По данным замминистра сельского хозяйства Марины Загребаевой, в 2017 году посевная площадь лука-севка в республике составила 1,2 тыс. гектаров против 0,9 тыс. в предыдущем. Более 60% приходится на хозяйства населения. В нынешнем году на 9,1% выросли посевы в сельхозорганизациях и у фермеров.

Данная культура трудоемкая, отмечалось на совещании. С учетом этого Минсельхозом России ставка субсидий в расчете на 1 гектар севка увеличена до 55 тыс. рублей. В то же время производители отметили проблемы с приобретением элитного семенного материала.

Речь шла также о планируемой господдержке экспорта сельхозпродукции и о необходимости кооперации производителей лука-севка. Основными недостатками некрупных фермерских хозяйств являются слабая обеспеченность материально-техническими ресурсами, незначительные мощности хранения, отсутствие возможности поставок продукции в торговые сети. А кооперативы позволят малым хозяйствам объединить свои ресурсы для более эффективного их использования.