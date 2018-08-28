В Кадетском корпусе устраняются последние недоделки

Вкручивают, подсоединяют и устанавливают

Просматривая фотографии, сделанные две недели назад, уже трудно представить себе, что еще недавно здесь гремела строительная техника, тракторы разравнивали землю, а асфальт и тротуарная плитка только-только «брали в окружение» сами корпуса. Сегодня все работы полностью «ушли» в здание. С их ходом вместе с членами штаба ознакомился и Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Когда в учебных классах появится оборудование для уроков труда?» — обратился руководитель региона к строителям. Невнятный ответ легко перехватила директор Кадетского корпуса Татьяна Казакова. «Оно появится уже во вторник, что-то привезут в среду, — доложила она. — Его сразу же и установят».

Сейчас большие силы брошены на работы в спортивном зале. Как мы уже писали, строители изначально выбились из графика по возведению этой части корпуса. Но сейчас за два-три дня обещают все сдать. Главное, уверяют строители, пол «закрепился» и теперь готов для того, чтобы выложить паркет. Тренажеры тоже осталось только расчехлить.

Показали Главе республики и столовую, уже со столами, раздаточной и кухонной техникой. «Со стульями разобрались?» — спросил Глава, намекая на какие-то проблемы с мебелью. «Разобрались!» — не растерялась Татьяна Васильевна.

В медицинском блоке Кадетского корпуса Михаила Игнатьева встретил руководитель Минздрава Чувашии Владимир Викторов. Он лично ежедневно проверяет качество строительных работ в стоматологическом, процедурном и медицинском кабинетах. «Перекрасить», — спокойно, но жестко сказал министр, взглянув на трубу, выкрашенную без подготовки поверхности. «Свой блок мы сдадим под ключ сегодня-завтра, шкафы и стулья уже привезли», — проинформировал он Главу.

…А на улице рядом с фонарями устанавливают скамейки. «Все хорошо, но строители поставили их слишком высоко, ноги свисают, — присев на них в присутствии корреспондента «СЧ», сделала замечание директор Татьяна Казакова. — Я все понимаю, но на них будут сидеть дети — для них же стараемся». Строители согласились.

МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщают в Минобразования Чувашии, занятия кадетов по физкультуре в сентябре-октябре будут проходить на спортивной площадке одной из чебоксарских школ.

В связи с тем, что на территории Кадетского корпуса, где должны размещаться уличные спортивные площадки, проводятся работы по демонтажу бомбоубежища, засыпке и трамбовке пустот, было принято решение временно, до окончания всех работ и устройства и оборудования спортивных площадок, проводить занятия кадетов на спортивной площадке чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1. Соответствующее распоряжение Кабинета министров Чувашской Республики подписано 24 августа.

В приложении к распоряжению указаны наименования спортивного оборудования, установленного на уличной спортивной площадке чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1. Всего перечислено 28 наименований — в том числе ворота футбольные, спортивный лабиринт, гимнастические снаряды, шведская стенка, щит баскетбольный и др. В целом это хорошо оборудованная уличная ученическая площадка для проведения уроков физической культуры. Такие спортивные площадки есть практически у каждой школы республики.

Расписание занятий физической культурой на спортивной площадке составят с учетом расписания учащихся школы и кадетского корпуса.

Валерий Львов

Фото Валерия Львова: Директор Кадетского корпуса Татьяна Казакова: «Скамейки нужно сделать пониже, чтобы детям было удобно сидеть».