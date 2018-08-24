Дружно поработали

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Журналисты взяли в руки метлы и швабры

Журналисты часто встречаются по работе, но трудиться вместе на стройплощадке им еще не приходилось. Фото Олега Мальцева

Вслед за госслужащими, родителями и волонтерами в среду эстафету по уборке Чувашского кадетского корпуса подхватили журналисты и блогеры. Шести десяткам представителей медиа-отрасли потребовалось несколько часов, чтобы привести в порядок жилой корпус для будущих защитников Родины.
Убрать строительный мусор, подмести полы, вымыть окна в комнатах, в которых уже совсем скоро будут жить кадеты, — такой инструктаж получили корреспонденты изданий, главные редакторы газет, директора телеканалов, фотографы, радиожурналисты, сотрудники редакций.
Коллективы газет «Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Грани», «Тăван Ен», а также ИПК «Чувашия», Чувашского книжного издательства, ГТРК «Чувашия», НТРК Чувашии, известные блогеры, руководители Мининформполитики республики дружно и ловко навели чистоту на всех четырех этажах корпуса, прошлись метлой даже на чердаке, проверили, не нужна ли помощь на крыше…
Задору и скорости, с какой работали представители прессы, строители могли только позавидовать. В некоторых комнатах корпуса еще не завершилась отделка, а мебельщики и установщики дверей должны были закончить свою работу еще на прошлой неделе.
Вчера Кадетский корпус и Кадетский парк вновь проинспектировал Глава Чувашии. Михаил Игнатьев поблагодарил всех волонтеров за помощь и поддержку, отметил он и работу журналистской братии. «Когда мы вместе, нам все по плечу!» — написал он на своей страничке в Инстаграм.
А вот строителям и сотрудникам Минобразования Глава Чувашии сделал замечание за плохую организацию работы для волонтеров. «С каждым должен быть проведен инструктаж, для каждого должен быть определен фронт работы», — потребовал Михаил Игнатьев.
На этой неделе все основные виды работ в Кадетском корпусе и парке необходимо завершить. В субботу, 25 августа, здесь все должно быть готово.

Фото Олега Мальцева: Благодаря помощи добровольцев Кадетский корпус значительно преобразился.

 

 

 

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