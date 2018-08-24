Дружно поработали

Журналисты взяли в руки метлы и швабры

Вслед за госслужащими, родителями и волонтерами в среду эстафету по уборке Чувашского кадетского корпуса подхватили журналисты и блогеры. Шести десяткам представителей медиа-отрасли потребовалось несколько часов, чтобы привести в порядок жилой корпус для будущих защитников Родины.

Убрать строительный мусор, подмести полы, вымыть окна в комнатах, в которых уже совсем скоро будут жить кадеты, — такой инструктаж получили корреспонденты изданий, главные редакторы газет, директора телеканалов, фотографы, радиожурналисты, сотрудники редакций.

Коллективы газет «Советская Чувашия», «Хыпар», «Республика», «Грани», «Тăван Ен», а также ИПК «Чувашия», Чувашского книжного издательства, ГТРК «Чувашия», НТРК Чувашии, известные блогеры, руководители Мининформполитики республики дружно и ловко навели чистоту на всех четырех этажах корпуса, прошлись метлой даже на чердаке, проверили, не нужна ли помощь на крыше…

Задору и скорости, с какой работали представители прессы, строители могли только позавидовать. В некоторых комнатах корпуса еще не завершилась отделка, а мебельщики и установщики дверей должны были закончить свою работу еще на прошлой неделе.

Вчера Кадетский корпус и Кадетский парк вновь проинспектировал Глава Чувашии. Михаил Игнатьев поблагодарил всех волонтеров за помощь и поддержку, отметил он и работу журналистской братии. «Когда мы вместе, нам все по плечу!» — написал он на своей страничке в Инстаграм.

А вот строителям и сотрудникам Минобразования Глава Чувашии сделал замечание за плохую организацию работы для волонтеров. «С каждым должен быть проведен инструктаж, для каждого должен быть определен фронт работы», — потребовал Михаил Игнатьев.

На этой неделе все основные виды работ в Кадетском корпусе и парке необходимо завершить. В субботу, 25 августа, здесь все должно быть готово.

Фото Олега Мальцева: Благодаря помощи добровольцев Кадетский корпус значительно преобразился.