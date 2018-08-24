Август готовит новый урожай

Во всех районах республики приступили к севу озимых зерновых культур под урожай следующего года, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Нынешний же урожай убирается полным ходом. На 23 августа скошено 168,7 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, или около 60% всех площадей. Намолочено 416,8 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24,7 центнера с гектара. В Батыревском, Ибресинском, Козловском, Комсомольском, Урмарском и Цивильском районах идет уборка раннего картофеля. Средняя урожайность клубней составляет 211,2 центнера с гектара.

Продолжается заготовка кормов. Запасено 97,9 тыс. тонн сена (97,2% к плану), 220,3 тыс. тонн сенажа (93,5%), 47,8 тыс. тонн силоса (19,3%). Плановые показатели заготовки сена выполнены в 13 муниципальных районах, сенажа — в десяти. Всего заготовлено 19,1 центнера кормовых единиц на одну условную голову скота.