По ночному городу на велосипеде

Накануне Дня города любители здорового образа жизни и спорта приняли участие в массовом велопробеге по центральным улицам Чебоксар.

Проехать на велосипеде по центру столицы — мечта, пожалуй, многих. 18 августа она реализовалась. Более тысячи любителей активной жизни стали участниками ночного велопробега. Среди них Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Государственной Думы Леонид Черкесов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Маршрут заезда был проложен по улице Карла Маркса и проспекту Ленина. Его протяженность — 9 км. Чтобы колонна не растянулась, у Дома торговли и у железнодорожного вокзала были размещены остановки.

Многие участники не в первый раз участвуют в подобных заездах. «Каждый год стараюсь участвовать в велопробегах. Перед стартом проверяю передние и задние фонари своего велосипеда — ночью яркий свет особенно красив. Всех с Днем города!» — поделился своими впечатлениями велосипедист Павел.

Галина Петрова

Фото Максима Васильева: На пару часов главным транспортом на центральных улицах Чебоксар стали велосипеды.