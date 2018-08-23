Ваша недвижимость подорожала?

А значит, подрастет и налоговая цена

Стали известны предварительные результаты государственной кадастровой оценки недвижимости, проведенной в Чувашии этом году.

Напомним, на территории республики выполняются работы по актуализации (пересмотру) кадастровой стоимости более 764 тысяч объектов капитального строительства и порядка 135 тысяч земельных участков в составе земель промышленности и другого специального назначения.

А Чувашия, как уже сообщала «СЧ», в числе первых российских регионов перешла на проведение кадастровой оценки недвижимости по новым правилам в соответствии с Федеральным законом 237-ФЗ, что обеспечивает применение единой методологии и открытость процедур оценки на каждом этапе ее осуществления.

До этого последняя кадастровая оценка объектов капитального строительства в Чувашии была проведена в 2012 году, а земель в составе промышленности и иного специального назначения – в 2013 году. Новую кадастровую оценку проводит БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии, впервые — местная организация.

Директор этого бюджетного учреждения Мансур Башкртов пояснил, что количество объектов капитального строительства по сравнению с предыдущим туром выросло на 158356, земельных участков – на 8547. И самая главная для собственников недвижимости информация, по данным руководителя учреждения, средняя кадастровая стоимость по объектам капитального строительства выросла на 12%, обозначенных выше земель (по сопоставимым объектам) – на 17%.

— По объектам капстроительства наибольшее увеличение кадастровой стоимости произошло в Красночетайском районе, наименьшее – в Канаше, — рассказал Мансур Зинетуллович. — По земельным участкам наибольшее увеличение кадастровой стоимости отмечено в Новочебоксарске, наименьшее – в Порецком районе.

24 июля на сайте Росреестра в Фонде данных государственной кадастровой оценки размещен проект отчета, подготовленный БУ «Чуваштехинвентаризация». Он доступен и на сайте бюджетного учреждения в разделе «Кадастровая оценка».

— То есть любой желающий может ознакомиться с проектом и, если найдет несоответствия по своему объекту недвижимости, может подать замечания?

— Именно так. Хочу отметить, что в нашей республике введен двойной режим исправлений кадастровой оценки. Первый этап завершился 8 июня текущего года. Сейчас проходит второй этап. Кроме того, на сайте Чуваштехинвентаризации для удобства граждан размещен электронный сервис «Налоговый калькулятор», с помощью которого можно узнать предварительную налоговую ставку своего объекта без учета налоговых вычетов.

— И как подаются замечания, в какой форме и в какие сроки?

— Замечания к проекту отчета представляются в течение 50 дней со дня его размещения в Фонде данных государственной кадастровой оценки (по 11.09.2018). Замечания представляются в БУ «Чуваштехинвентаризация» (Чебоксары, переулок Бабушкина, 8) или через МФЦ. Их можно представить лично, почтовым отправлением либо с использованием сети Интернет.

А оформляется замечание в соответствии с ч. 16 ст. 14 вышеупомянутого закона 237- ФЗ о государственной кадастровой оценке. Оно должно содержать фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета.

А также кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание, указание на номера страниц проекта отчета, к которому представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. Хочу предупредить, что замечания, не соответствующие данным требованиям, не подлежат рассмотрению.

— Мансур Зинетуллович, говорят, новый закон (237-ФЗ) изменил всю систему государственной кадастровой оценки…

— Это действительно так. Ранее она проводилась в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Также изменена методика определения кадастровой оценки.

Второе изменение заключается в передаче функций по определению кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждениям, которые должны быть созданы в каждом субъекте РФ. Если раньше кадастровую оценку проводили независимые оценщики, победившие на аукционе путем снижения цены, и каждый раз это были новые исполнители, всегда иногородние, не знающие особенностей рынка недвижимости в нашем регионе, то теперь кадастровой оценкой занимаются на постоянной основе государственные кадастровые оценщики – сотрудники Чуваштехинвентаризации.

Третье значимое новшество: введение такой процедуры, как «подготовка к проведению кадастровой оценки», которая должна осуществляться до 1 января года определения кадастровой стоимости. У нас в республике работы по подготовке к проведению кадастровой оценки проводились в 2017 году. Специалисты нашего учреждения проделали огромную работу по анализу и обработке информации о рынке объектов недвижимости, определению ценообразующих факторов, сбору материалов от органов местного самоуправления, правообладателей.

Новую кадастровую оценку объектов капитального строительства и земельных участков в составе земель промышленности и иного специального назначения планируется применить с 2019 года. Так что поторопитесь с замечаниями, если для этого есть повод.