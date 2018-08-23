Главное богатство республики

Знания, опыт и талант этих людей способствуют развитию Чувашии

«Трудолюбивые, талантливые, целеустремленные, неравнодушные люди — это наше достояние», — сказал Глава республики, вручая накануне Дня города государственные награды чебоксарцам, своим трудом доказавшим преданность профессии и малой родине.

В почетном списке — рабочие промышленных предприятий, врачи, строители, учителя, художники, писатели… И хотя они трудятся в самых разных отраслях экономики, отметил Михаил Игнатьев, всех объединяет одно — они любят свой город, республику и делают все для того, чтобы родной край становился краше, ярче, современнее. «Добросовестный и ответственный труд горожан, вкладывающих в любимое дело не только знания и опыт, но и частичку своей души, приносит синергетический эффект, способствуя успеху трудовых коллективов и организаций, поступательному развитию Чувашии в целом», — считает Глава республики.

31 человек был удостоен государственных наград накануне Дня города Чебоксары

Выражая благодарность за высокую оценку своей деятельности, награждаемые как один отмечали, что почетные грамоты, знаки отличия, звания, — это оценка труда всего коллектива, в котором они трудятся. К примеру, врач-реаниматолог Игорь Журавлев, получив Благодарность Президента России, отметил, что считает награду признанием больших заслуг и вклада в развитие здравоохранения республики и страны всех своих коллег, сотрудников Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования.

«Награда — это еще и огромная ответственность и стимул для новых свершений, — сказала в частной беседе врач-офтальмолог МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова Светлана Бодрова, удостоенная звания «Заслуженный врач Чувашской Республики». — Я буду еще больше и лучше заниматься и наукой, и лечением». Светлана Геннадьевна является автором 50 научных трудов, ее стаж в офтальмологии — 30 лет. С 1992 года руководит ею же основанным отделом контактной коррекции зрения.

Кстати, выбор дела всей жизни для Бодровой не случаен — она из семьи медиков. Ее папа Геннадий Петров был главным хирургом республики, мама Зоя Николаевна много лет трудилась терапевтом в больнице скорой помощи, поэтому другой профессии Светлана Геннадьевна и не рассматривала. Правда, сначала подумывала стать гинекологом, но однажды двоюродная сестра затащила ее в институтский офтальмологический кружок, и… все, затянуло. «Работа очень нравится, это же так здорово — помогать людям вернуть и сохранить зрение», — говорит она.

Вместе со Светланой Бодровой почетного звания «Заслуженный врач Чувашской Республики» были удостоены также начальник Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Плюхин и главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Павлов.

На пять человек пополнились нынче ряды заслуженных работников промышленности, на шесть — работников культуры, на столько же — заслуженных строителей Чувашской Республики (полный список награжденных в нашей газете был опубликован в номере от 16 августа). «Это одна из самых высоких наград, подтверждение успешности моей профессиональной деятельности, — признался один из «новых» обладателей этого звания, заместитель генерального директора — начальник строительного управления АО «Группа компаний «Регионжилстрой» Виктор Костерин. — Приятно ее получить в таком молодом возрасте».

Виктор Евгеньевич 1979 года рождения, стаж работы в строительной отрасли 17 лет, работать начал сразу после службы в армии. «За это время накопил большой профессиональный опыт, хорошо разбирается в организации строительного производства, — отзываются о нем коллеги по работе. — При его непосредственном участии построено и введено в эксплуатацию немало объектов как в Чебоксарах, так и за пределами города. Среди них и многоквартирные дома, и коттеджный поселок «Белая Усадьба» в Чебоксарском районе». Сам же Виктор Евгеньевич среди множества строительных объектов, которые строит его организация, наиболее весомым на сегодняшний день считает Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова. «Его двери обязательно распахнутся 1 сентября, — уверил он, не без гордости добавив: — С нашей стороны задержки нет, мы строили спальный корпус и уже сдали».

«Один в поле не воин, — вспомнил о народной мудрости удостоенный звания «Заслуженный эколог Чувашской Республики» директор Чебоксарского ботанического сада Александр Димитриев. — И это справедливо для любой отрасли, любой деятельности. Поэтому награда — это заслуга большого коллектива людей, с которыми я работаю все это время». В доказательство своих слов он перечислил всех, кто участвовал в составлении Красной книги Чувашии: «Это около 10 фотографов, столько же художников, около 80 авторов и консультантов, а также правительственная комиссия…»

Охране окружающей среды Александр Вениаминович, можно сказать, служит всю жизнь. Уроженец Урмарского района еще в школьные годы интересовался вопросами охраны природы, участвовал в республиканских биологических олимпиадах. Однажды Александр даже попал на всероссийскую олимпиаду, которая проходила в Московском пединституте имени В.И. Ленина. Правда, призовые места в тот раз ему «не дались», но увлеченного юношу заметили, сказали, мол, приезжайте к нам учиться, возьмем вне конкурса. Но в 10-м классе в газете «Известия» Димитриев прочитал информацию о том, что в Казанском государственном университете открылась первая в СССР кафедра по охране природы. «Вместо того чтобы спокойно идти учиться, не сдавая экзамены, не задумываясь, ринулся туда, — вспоминает о том времени кандидат биологических наук. — В Казани на одно место претендовали 18 человек!»

По окончании института в 1979 году дипломированный специалист вернулся в родную республику. Работал в различных природоохранных структурах — инженером, старшим инженером, госинспектором, начальником отдела охраны земельных ресурсов, растительного и животного мира, начальником сектора координации природопользования, заместителем директора по научной работе заповедника «Присурский» (18 лет), и вот уже четвертый год он директор Ботанического сада. Димитриев — инициатор создания ряда особо охраняемых природных территорий, в том числе национального парка «Чăваш вăрманĕ». Более двадцати лет на общественных началах исполнял обязанности главного редактора «Экологического вестника ЧР».

«Чувашия выгодно отличается от других регионов в достижениях в области экологии. Чебоксары много лет признают одним из самых зеленых и благоустроенных городов России. Важно эту планку держать и дальше, для чего необходимо развивать экологическое образование населения», — отметил он, благодаря руководство региона за высокую оценку деятельности экологов. А в частной беседе признался: «Это моя любимая работа, делать наш край чище, краше, привлекательнее. Чистая экологическая среда — это и здоровье, и богатство республики».

Фото cap.ru: «Хотелось бы превратить республику в край красоты и счастья. Где красота, там хочется жить и творить. А счастье невозможно без чистой окружающей среды», — отметил после награждения директор Ботанического сада Александр Димитриев.