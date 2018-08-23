Скалодром, русалка и ДНК-лаборатория…

Автор: Джульетта ФедороваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Творческий бульвар собрал самых активных

«Очень здорово! Супер! Классно!» — примерно так отвечали на вопрос о своих впечатлениях на Творческом бульваре в Чебоксарах горожане и гости столицы. Изъясняться более подробно мешали эмоции.
А эмоций в День города действительно было через край. Ведь пройдясь пешком по главной улице чувашской столицы, найти для себя что-то увлекательное мог каждый. Любители спорта играли в футбол, фехтовали или лазали на скалодроме, ценители музыки и танцев плясали и играли на воображаемой гитаре, сторонники здорового образа жизни имели возможность показаться стоматологу или измерить артериальное давление. Для детей на интерактивных площадках проводились творческие мастер-классы и игры, для пожилых — уроки гимнастики и модный показ.
«День города, День города по улицам идет», — под эту и другие песни, льющиеся из динамиков, люди преодолевали путь от улицы Гагарина и до Красной площади. Большинство перемещалось пешком, хотя некоторые — на велосипедах, скейтбордах и даже гироскутерах. Особо умаявшиеся (шутка ли, проявить себя на каждой интерактивной площадке!) могли присесть в фотозонах, и, сфотографировавшись, пойти дальше.
Почти на финише, у площади Республики, чебоксарцев и гостей столицы ждала «Московская набережная» с велосипедами, серфами, подушками для лежания. Одна из арок сельхозакадемии превратилась в ворота в старый город, а недалеко от входа в учебное заведение самые внимательные могли увидеть… русалку, отдыхавшую на шезлонге Амазонии.
«Стараемся ходить на все городские мероприятия, да и в школе везде участвуем. Очень любим мастер-классы!» — на ходу комментирует свое присутствие на Творческом бульваре мама двух девчонок Лада Сорокина. Забрав старшую дочь с очередного мастер-класса, женщина уходит — видимо, торопясь на следующую площадку.
Активная пенсионерка, представившаяся Анной, напротив, никуда не спешит. «Просто иду и отдыхаю», — говорит она. Рассказывает — в ее фотоаппарате уже есть куча снимков с праздника, и после Дня города Анна смонтирует о себе клип по мотивам стихотворения Агнии Барто «Болтунья» («Драмкружок, кружок по фото, хоркружок — мне петь охота…»)
Студентка Люда Жестянкина — тоже любитель городских мероприятий. Говорит, раньше участвовала в них сама, теперь же учится в Москве и спланировала свое расписание так, чтобы в каникулы побывать на Дне города.
Духом праздника прониклись в этот вечер и полицейские. На своей площадке стражи порядка объясняли детям и взрослым, как отличить фальшивую купюру от настоящей, показывали, как берутся отпечатки пальцев и каким образом в ДНК-лаборатории можно разглядеть невидимые невооруженным глазом следы пота и слюны.
Как заметил начальник экспертно-криминалистического центра МВД России по Чувашии Александр Сергеев, такая работа совершенно отличается от обычного патрулирования городских праздников, имеющего другие, совершенно конкретные задачи. На Творческом бульваре, с одной стороны, трудно (надо к каждому найти подход, объяснить и, если нужно, повторить), с другой — очень интересно, ведь приходится контактировать с детьми.
Не мог не прогуляться по Творческому бульвару и Михаил Игнатьев. В компании с главой Чебоксар Евгением Кадышевым, главой столичной администрации Алексеем Ладыковым и депутатом Госдумы Леонидом Черкесовым. Танцами, хлебом-солью встречали высоких гостей на интерактивных площадках. Члены творческого коллектива «Илем» из Мариинско-Посадского района предложили руководителю республики отведать местных яблок, слушатели Детской полицейской академии показали навыки борьбы, продемонстрировали свои умения дзюдоисты и другие спортсмены. Также Михаил Игнатьев фотографировался с детьми, слушал песни и наблюдал за танцами.
Творческий бульвар с каждым годом становится популярнее, в его ряды вовлекаются все новые и новые участники, отметил позже Глава республики: «Мы поддерживаем все добрые начинания, создаем условия для развития многогранных талантов. Здорово, что все это востребовано населением».
…549-й день рождения Чебоксар (по сути, репетиция юбилея чувашской столицы) продолжился уже на Красной площади. И, пожалуй, Творческий бульвар, одну из основных частей большого праздника, можно назвать успешным. А на размышления о небольших недочетах, например, таких, как отсутствие туалетов, у организаторов впереди целый год.

Фото Олега Мальцева: Площадки Творческого бульвара объединили участников всех возрастов — от юных детсадовцев-поварят до пенсионеров, танцующих фламенко.

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