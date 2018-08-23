Фантазия рвется в небо

Конкурс «тюнинговых» колясок отметил 10-летний юбилей

Пожалуй, первое, о чем задумывается семья, планирующая появление ребенка, — это коляска. И потому неудивительно, что участниками фестиваля семейного творчества «Аистенок» стали целых 150 семей. В этом году фестиваль проходил уже в десятый раз, и попробовать свои силы можно было в самых разных номинациях: от «Сказки-коляски» до «Коляски будущего». И родители постарались от души.

Глядя на творения их рук, понимаешь, какое это хорошее дело: вся семья может провести за подготовкой к нему довольно много времени, дать волю фантазии и воплотить ее в жизнь. Тут коляски, оформленные в виде вертолетов и тракторов, НЛО и роскошных тортов, кораблей и русских печек, корзинок и стрекоз. Многие сшили костюмы для всей семьи: скоморохов, принцесс, инопланетян, сказочных героев.

— Идите к нам, наша Золотая рыбка исполняет желания, — смеется Алла Черскова с коляской для любимой куклы. Правда, ее Золотая рыбка больше похожа на героя из мультика Немо, но мы все-таки загадали желание, а вдруг сбудется? Дочка Аллы Арина одета в переливающийся зеленой чешуей наряд Русалочки, который мама-бухгалтер шила по ночам, потому что днем работала. Арина уже несколько устала, но старается улыбаться: роскошное платье обязывает.

А рядом мальчик Рома помогает сестре Карине. Их кукольная коляска украшена воздушным балдахином и розами. Ирина Миронова хоть и профессиональная швея, но шить «одежку» на конкурс тоже могла только ночью, когда укладывала малышей спать. Сын любит играть с коляской не меньше сестры, и мама считает, что это правильно: вырастет, будет помогать жене гулять с ребенком. Детей к взрослой жизни надо с малых лет готовить, потом уже не перевоспитаешь. Они всей семьей приехали из Лапсар и очень довольны, что приняли участие в Дне города.

А семья Романовых бредит футболом. Папа Игорь — заядлый болельщик, впрочем, и мама Екатерина не отстает. Вместе с мужем решили, что футбольную команду они не потянут, но еще одного сына, третьего, обязательно родят. А пока вместе с двумя мальчишками они украсили коляску футбольным мячом. Причем сделали это так умело, что в коляске ребенку очень комфортно. Почему на этом делаю акцент? Фантазия некоторых родителей оказалась такой смелой, что их коляски после тюнинга получились абсолютно непригодными для своей первоначальной цели: перевозить ребенка из точки А в точку Б. И наверное, надо бы организаторам фестиваля как-то оговаривать этот момент в условиях конкурса.

Все участники фестиваля получили призы, но без победителей все равно не обошлось. Первое место присудили семье Смеловых, оформивших саму коляску и костюм мамы Олеси газетами. Второе место — семье Григорьевых и третье — семье Антоновых. Также жюри обозначило победителей в шести номинациях: «Я выбираю спорт», «Коляска будущего», «Коляска для любимой куклы», «Сказка-коляска», «Экоколяска», «Приз зрительских симпатий». А вот в номинациях «Символ города Чебоксары», «Маленький патриот» и «Национальный колорит» победителей выявить не удалось. Ближе к концу фестиваля большинство малышей крепко спали, а родители и дети постарше по традиции запускали в небо воздушные шары и фотографировались на память.

Фото Олега Мальцева: «По моему хотению» печка только в сказке разъезжает, а у нас и забуксовать может, так что печка — дело хорошее, но в стационарных условиях.