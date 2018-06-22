И конюх, и эмальер, и ученый

Получили государственные награды

Накануне Дня республики в купольном зале Дома правительства по традиции собрались жители Чувашии, чьи трудовые заслуги были отмечены государственными и правительственными наградами.

Среди награжденных не только такие известные люди, как генеральный директор «АККОНДа» Валерий Иванов или профессор госуниверситета Александр Афанасьев, но и слесарь Новочебоксарских коммунальных сетей Владимир Алексеев, каменщик Владимир Пушков, оператор машинного доения Роза Данилова.

В любом случае всех их отличает добросовестное отношение к делу, которым они занимаются. Как подчеркнул Глава республики Михаил Игнатьев в своем вступительном слове, это неординарные личности, сумевшие реализовать свои дарования и таланты в полной мере.

Виталий Петров, которого в республике знают под именем Праски Витти, стал лауреатом Государственной премии Чувашской Республики. И несмотря на то, что творческие люди с некоторой ревностью следят за успехами друг друга, награде художника коллеги были искренне рады. Надо напомнить, что на Государственную премию в области литературы и искусства Праски Витти представил выставку «Возвращение к истокам». В этот цикл он отбирал работы последних лет. О своем творчестве сам мастер сказал: «Я делаю попытку вложить в свои картины традиционное народное видение цвета, меня манит это столкновение ярких цветов, и я пытаюсь внести его в культуру живописи».

Виталий Петрович уникальный эмальер — художник по эмали, чей талант признан на международном уровне. И кто сейчас поверит, что, когда молодой студент начинал учиться, его однокурсники с сомнением следили за его успехами: юноша из деревни не умел толком смешивать краски. Но, как видим, крестьянская настойчивость и природный талант победили.

Еще один деревенский мальчишка, приехав в город и получив высшее образование, своим собственным трудом сделал карьеру. Для этого ему пришлось сменить немало рабочих мест, но оказалось, что лучше всего у него получается готовить молодые кадры.

Вот уже 12 лет Валерий Андреев руководит Кооперативным институтом, где учатся более четырех тысяч студентов из 65 регионов страны и 10 стран мира. Упоминать о том, что это один из престижных вузов, а выпускники не знают проблем с трудоустройством, нет необходимости. Валерию Андрееву Глава республики вручил орден «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Однако не все жители села уезжают в город. Николай Касьянов вот уже сорок лет занимается своим любимым делом: выращивает лошадей. В наше время конюх — это крайне редкая профессия. А Николай Геннадьевич конюх в третьем поколении: он пошел по стопам отца и деда. Сейчас у него сорок жеребят и лошадей. Разводит тяжеловозов для сельскохозяйственных нужд. О своих питомцах, несмотря на неразговорчивость, может рассказывать долго: какие они умные и ласковые.

И для природы полезные животные в отличие от машин. Да и содержать их дешевле, чем тракторы: бензин нынче дорог. Николай Геннадьевич совсем не ожидал, что его ежедневный труд оценят и он станет заслуженным работником сельского хозяйства Чувашской Республики.

Когда мы говорим о происшествиях, то чаще всего упоминаем о больших городах, но и в малых всевозможные ЧП не дают расслабиться спасателям. Так, в Мариинском Посаде загорелась пятиэтажка. Два десятка человек оказались в опасности. Дети и взрослые, среди которых были инвалиды, уже не могли выбраться из горящего дома самостоятельно. И кто знает, каков был бы размер бедствия, если бы 3-й караул 34-й пожарно-спасательной части во главе со своим начальником Олегом Матвеевским не успел прибыть на помощь. Пожарные вывели и вынесли из огня 20 человек, передали их в руки медикам, потушили огонь. И Почетная грамота Чувашской Республики за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отважному командиру Олегу Матвеевскому вручена абсолютно заслуженно.

Нередко говорят, что медсестра — это медик, выполняющий указания врача. Однако практика доказывает, что медсестра — это полноценный участник лечебного процесса. А что касается Зои Васильевой, то она не только занимается физиотерапевтическим лечением малышей в Республиканской клинической больнице, она еще и разрабатывает свои методы оказания такой помощи детям при заболеваниях, когда оказать ее очень сложно по разным причинам. А кроме того, у нее столько сил и энергии, что она быстрее всех осваивает новые технологии, а потом обучает им остальных медсестер. Ее коллеги признают, что в руках Зои Михайловны дети быстрее выздоравливают, словно она заряжает их своей доброй силой. И конечно, все ее с удовольствием поздравили с получением звания заслуженного работника здравоохранения Чувашской Республики.

…Когда все 37 наград были вручены, ученые и балетмейстер, слесари и художники, медики и педагоги, работники сельского хозяйства и транспорта по сложившейся традиции сфотографировались с Михаилом Игнатьевым на память. Эти фотографии будут храниться в семейных альбомах и архивах, чтобы дети и внуки гордились делами своих родных.

Фото Олега Мальцева: Праски Витти рассказывает о своей последней выставке «Возвращение к истокам» другим героям дня: ректору Кооперативного института Валерию Андрееву, медсестре Республиканской детской больницы Зое Васильевой, конюху агрофирмы «Исток» Батыревского района Николаю Касьянову.