Жителям Чувашии предложили выбрать имя для фестиваля фейерверков

Асамат, Асамла и Салампи

В этом году в республике решили придумать название для Международного фестиваля фейерверков. Изначально в оргкомитет поступило более 30 предложений. Из них члены жюри отобрали семь вариантов — «Салампи», «Асамат», «Асамла», «Огни Чувашии», «Чебоксарский звездопад», «Волжские огни» и «Фестиваль падающих звезд». И выставили их на народное онлайн-голосование.

Выбрать понравившийся вариант имени для фестиваля можно на сайте Минэкономразвития республики. На вечер вчерашнего дня в лидерах шли «Асамат» и «Огни Чувашии» (примерно по 25 процентов от всех голосов).

Но нынче, уточним, фестиваль по-прежнему останется безымянным. Итоги голосования подведут уже после Дня республики, сообщают в Минэке. А название фестиваля будет применяться со следующего года после внесения изменений в положение о проведении конкурса.

К СВЕДЕНИЮ

Участие в ХI Международном фестивале фейерверков примут пять команд из Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и Алматы (Казахстан). 23 июня конкурсанты покажут жюри и публике пиротехническое шоу и визитки с музыкальным сопровождением (продолжительность каждого выступления не менее 3 минут). Планируется также запуск высотных, до 150 м, фейерверочных изделий калибром до 150 мм с акватории Чебоксарского залива и с территории монумента Матери. А 24 июня, уже после награждения победителей фестиваля, состоится красочное шоу с запуском высотных, до 350 метров, фейерверков.

И в субботу, и в воскресенье фестиваль фейерверков начнется в 22 часа.

Фото Олега Мальцева из архива редакции