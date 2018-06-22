С наградой!

Указом Главы Чувашии от 19 июня 2018 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Петров Алексей Петрович — председатель Совета ветеранов Моргаушского районного потребительского общества; Почетной грамотой Чувашской Республики Иливанов Владимир Петрович — председатель правления коммерческого банка «Объединенный банк республики», Григорьева Светлана Анатольевна — заместитель главы администрации Красноармейского района — начальник отдела образования, Иванов Святослав Петрович — директор ООО «Красное Сормово», Красноармейский район; знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» Яковлева Марина Никифоровна — ведущий специалист-эксперт администрации Большешатьминского сельского поселения Красноармейского района.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Петрову Валерию Ивановичу — директору ООО «ВОЛИТ», Красноармейский район; «Заслуженный учитель Чувашской Республики» Алексеевой Татьяне Ильиничне — учителю Красноармейской средней общеобразовательной школы, Федоровой Ирине Аркадьевне — директору Траковской средней общеобразовательной школы Красноармейского района.