Претензий к отремонтированным дорогам Чебоксар на сегодня нет

Лыжероллеры пока ни к чему

Сезон дорожного ремонта, стартовавший в Чебоксарах еще в апреле с опережением графика на две недели, сейчас в самом разгаре. Напомним, в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в столице Чувашии в этом году предполагается отремонтировать 35 дорожных участков и один заездной карман на остановке по улице Б. Хмельницкого. На сегодня завершены и приняты работы на восьми объектах. Столько же обновленных дорог почти готовы и, если позволит погода, будут сданы ко Дню республики.

Ход работ на четырех объектах в присутствии местных журналистов проинспектировали на днях председатель правительства Чувашии Иван Моторин, министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Иванов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков.

И в первую очередь осмотрели место ремонта дорожного полотна на Московском проспекте, а именно участок длиной в 960 м перед мостом. Чебоксарские автолюбители нередко жаловались на колейность дороги, последний капитальный ремонт которой проводился более 10 лет назад. Нынче подрядчик ООО «Воддорстрой» использовал при ремонте современную эффективную технологию, называемую холодной регенерацией, или ресайклингом. Проще говоря, перерабатывается старое дорожное покрытие, затем смешивается с вяжущим материалом, и в последующем происходит уплотнение этой смеси. Метод более дорогой, но надежный, подсказали специалисты, применяется на дорогах с самым интенсивным движением и обещает большой срок службы полотна. Гарантия дается на 6 лет, заверил министр Владимир Иванов, и если даже что-то пойдет не так, подрядчик обязан устранить неполадки за свой счет.

На вопрос журналистов о том, будет ли расширяться Московский проспект, Алексей Ладыков ответил отрицательно. Важнее сейчас направить финансовые средства на третье транспортное полукольцо, которое, по мнению руководителя администрации, решит многие проблемы, «разгрузит» в том числе и Московский проспект.

Ту же технологию использовали и на одном из самых больших ремонтируемых в этом году участков протяженностью 3 км 700 м по проспекту Тракторостроителей.

— Холодное ресайклирование составляет 15 см, крупнозернистый асфальтобетон — 6 см и верхний слой ЩМА-15 — 5 см, — разобрал все по полочкам главный инженер ООО «Автодор» Николай Арденков. В реконструкцию вложено 207 млн рублей.

ДОСЛОВНО ИВАН МОТОРИН, председатель правительства Чувашской Республики:

— В Чувашии ведется масштабный объем дорожно-строительных работ. Главой региона Михаилом Игнатьевым поручено привести в нормативное состояние к 2025 году 85% автомобильных дорог, обеспечить безопасность, снизить смертность от ДТП. Важно, чтобы были соблюдены сроки, качество, технология работ, выполнялись гарантийные обязательства подрядчиками. Ранний выход на объекты в Чебоксарах и Новочебоксарске позволил отремонтировать часть участков ко Дню республики. Завершение основных работ в июле даст возможность на оставшуюся часть дорожно-строительного сезона вывести технику в районы, что позволит отремонтировать еще большее количество дорог. АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ, глава администрации Чебоксар:

— Мы взяли самые сложные участки, согласовали их с жителями, пока все работы идут по графику. Планируем, что по итогам 2018 года доля нормативных дорог на территории города достигнет 60%. К концу недели, если позволит погода, будут завершены работы еще на восьми — Московском проспекте, проспекте Мира, 30-й дороге, переулке Огнеборцев, улицах Лебедева, Яблочкова, Чапаева, Маршака. Наша задача — привести все городские дороги в нормативное состояние.

За качеством ремонтируемых дорог следят специалисты технадзора МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства», общественные наблюдатели, специалисты строительного контроля. По словам инженера строительного контроля ООО «Инвестхолдингстрой» (г. Казань) Марселя Нигмедзянова, эксперты проверяют состав всех материалов, которые используются при приготовлении асфальтобетонной смеси, а также, как происходит процесс укладки на самом объекте, где отбираются так называемые «кубики» различных слоев покрытия.

Пока особых нареканий к работе подрядчиков нет. И даже в проверке дорожной глади спортсменами-лыжероллерами администрация Чебоксар нынче не видит особой необходимости. Вот и региональный Минтранс отмечает, что качество дорог в столице республики значительно улучшилось. «Благодаря ремонту дорожной сети в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ставим себе цель в 2018 году привести в нормативное состояние около 60% чебоксарских дорог», — подчеркнул глава администрации Алексей Ладыков.

Другой немаловажный вопрос — сделать их безопасными, оснастить камерами видеонаблюдения, чтобы поумерить пыл любителей быстрой езды. «Цель проекта — создать комфортные и безопасные условия на дорогах для наших жителей, гостей региона. Но если аварийность будет большая, то весь труд насмарку», — заметил премьер Иван Моторин. Так что и здесь предстоит еще большая работа…

Ну а пока на обновленные чебоксарские дороги ко Дню республики наносится разметка светоотражающим и долговечным термопластиком, горожанам, имеющим авто, приходится мириться с временными пробками. Впрочем, рабочие трудятся и ночью, но в таком случае уже люди близлежащих домов сетуют на шум дорожной техники. И все же большинство граждан ради благого дела готовы потерпеть. Однако теперь все чаще обращают внимание городских властей на состояние пешеходных дорожек.

«В программу «Безопасные и качественные дороги» мы включаем самые сложные участки с наиболее интенсивным движением. Ремонт тротуаров проектом не предусмотрен, — объяснил глава администрации Чебоксар. — Однако это не значит, что мы оставляем их без внимания. Проблему будем решать в рамках отдельной городской программы».

Недобросовестным подрядчикам — красный свет

Рабочая поездка по ремонтирующимся дорогам продолжилась в Новочебоксарске, который наряду со столицей Чувашии, Моргаушским и Чебоксарским районами входит в Чебоксарскую агломерацию, включенную в программу «Безопасные и качественные дороги».

Здесь эксперты осмотрели реконструкцию мостового перехода на улице Советской. На мосту отремонтировано барьерное ограждение, завершается укладка асфальта. К слову, во время прошлогодней реконструкции на Советской подрядчики затянули работы аж на три месяца. Нынче на этой улице за дело взялась другая организация и пока не подводит.

«Мы в ежедневном режиме контактируем с подрядчиками и стройконтролем, — заверила глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. — Ряд недобросовестных партнеров по итогам неудовлетворительной работы 2017 года в этот раз по закону не смогли выйти на аукционы. Нынешние подрядчики подходят к работе ответственно, выполняют все требования».

По словам министра транспорта Чувашии, по сути все дороги Новочебоксарска обновляются за два года. В прошлом году было отремонтировано 15 участков, в этом будут готовы еще 10. За исключением улицы Промышленной. Так как она длинная, около 18 км, требуются достаточно серьезные работы, а по большому счету — строительство нового полотна. Основные работы тут начнутся на следующий год.

«Если же брать Чебоксарскую агломерацию в целом, то здесь к концу 2018 года планируется довести до нормативного состояния 70% дорог, — добавил Владимир Иванов. — А это серьезные работы на 143 км дорожного полотна. Благо материалы, техника имеются в достаточном объеме, погода установилась хорошая. Работы на многих объектах начаты раньше планируемых сроков».

Кстати, проследить за тем, как обновляются транспортные «артерии» в столице Чувашии, городе-спутнике и прилегающих районах, можно в группе «Безопасные и качественные дороги / Чебоксары» социальной сети «ВКонтакте». Желающие могут высказать замечания по качеству дорожного ремонта и предложить свои идеи.

Фото Максима Васильева: Участники встречи напомнили, что федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на территории Чувашии с 2017 года. Только 36 субъектов России участвуют в этой программе.