Рассчитать налог поможет «калькулятор»

Разговор о кадастровой стоимости, пенсии и Дне республики

Еженедельная планерка у Главы Чувашии началась с обсуждения предварительных результатов кадастровой оценки объектов недвижимости, которая прошла в 2018 году. Министр юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева напомнила: подобная оценка в России проводится не впервые, но если прежде над этой задачей трудились коммерческие организации, то теперь в субъектах страны созданы государственные бюджетные учреждения. У нас такими полномочиями наделена «Чуваштехинвентаризация» Минюста республики.

«Итоги этой работы будут касаться любого гражданина, любого физического лица, собственника», — подчеркнула Тимофеева. И объяснила, что сегодня действует режим исправления итогов кадастровой оценки. Первый его этап прошел с 23 мая по 8 июня. Тогда от собственников поступило около 400 замечаний и деклараций о характеристиках их объектов недвижимости.

Второй этап исправлений пройдет с июля по август текущего года. Собственники снова получат возможность обратиться с замечаниями, причем не только напрямую в БУ «Чуваштехинвентаризация», но и через почту, МФЦ или посредством портала госуслуг.

Кстати, на сайте chuvti.ru размещен перечень объектов с их предварительной кадастровой стоимостью, здесь же можно узнать предварительную налоговую ставку своей собственности при помощи «налогового калькулятора».

Первым отреагировал на доклад коллеги вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли республики Владимир Аврелькин. В качестве объектов со спорной кадастровой стоимостью он привел в пример торговые комплексы в Чебоксарах и Алатыре. Одинаковая цифра в 27 тыс. рублей за квадратный метр для Чебоксар означает понижение стоимости на 23%, а для Алатыря — ее увеличение в разы. «Здесь нужно поработать», — отреагировал на ситуацию Глава республики, дав поручение разобраться.

Далее был озвучен план празднования Дня республики. Среди праздничных мероприятий — традиционные фестивали «Русь мастеровая» и «Родники России», выступление сводного детского хора… Большой концерт пройдет и в Красноармейском районе республики. «Все надо делать с любовью и душой», — отметил Михаил Игнатьев, дав несколько указаний по подготовке ко Дню республики.

Среди прочих в этот день также затронули и вопрос повышения возраста выхода на пенсию. Обосновывая необходимость подобного шага, и.о. управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Чувашской Республике Ирина Коннова привела цифры статистики.

Так, в 1970 году, по ее словам, на одного пенсионера приходилось 3,7 человека трудоспособного возраста. А к 2019 году будет всего два человека. Нагрузка на работающих продолжит увеличиваться.