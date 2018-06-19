Болельщики вышли на Красную площадь

Здесь впервые открылась зона для просмотра на большом экране спортивных соревнований — матчей чемпионата мира ФИФА–2018. Таким образом, Чебоксары присоединились к всеобщему ликованию по поводу открытия мундиаля, а у тысяч горожан и гостей столицы появилась возможность поддержать наших футболистов с «эффектом стадиона» — ведь эмоции по накалу здесь не уступали тем, что кипели в «Лужниках».

…Уже за полчаса до начала матча площадь стала заполняться. Болельщики приходили семьями, с флагами России и яркой футбольной атрибутикой. Настраивались на матч с опаской — все надеялись на победу, тем более что встреча не с самым сильным соперником, но последние игры сборной оптимизма не внушали.

С первых же минут площадь начала активно болеть, комментировать моменты и с надеждой ловить каждую атаку сборной. Когда наши футболисты забили первый гол, болельщики взорвались: вот оно, наконец-то! Забили!

«Я же говорил — забьют, и еще забьют! Выиграют со счетом 4:1, — делится радостью болельщик. — Здесь эмоции, здесь все мы, все россияне, собираемся поддержать свою команду». Его друг подхватывает: «Россия — чемпион! Наша команда дойдет до финала и будет играть с бразильцами».

А на площади тем временем болельщиков становилось больше. Среди громкой русской речи слышались разговоры и на иностранных языках. «Мы пришли смотреть матч, здесь много народу, здесь весело. Сейчас сборная России хорошо играет и точно победит Саудовскую Аравию», — рассказал Хасан Абдул. «Наша команда в субботу будет играть с Уругваем, а во вторник с Россией. Конечно, мы победим! У нас есть Салах!» — с гордостью заявляет студент из Египта.

С ним спорит другой болельщик. «Мы из Сирии, нам нравится, как сегодня играет сборная России. Россия победит», — уверен Наим, он тоже учится в Чебоксарах.

…Ощутить себя частью команды, частью большой страны, которая всем сердцем поддерживает своих футболистов, в этот вечер захотели не только поклонники этой игры. «Я не фанат. Но посчитал долгом прийти на площадь. Мы — россияне, мы своих будем всегда поддерживать. Здорово, что появилась такая возможность», — рассказывает чебоксарец Николай.

Масштабные показы на Красной площади планируется вести с 15 до 20 часов. А игры нашей сборной будут показаны полностью. Следующая игра сегодня в 21.00.

КСТАТИ

Глава Чувашии, по словам его пресс-секретаря Светланы Каликовой, тоже планировал посетить «фан-зону» болельщиков в Чебоксарах и вместе с жителями республики поддержать российскую сборную по футболу. Но на момент открытия чемпионата Михаилу Игнатьеву пришлось выехать в Москву, где у него было запланировано несколько важных встреч. Однако увидеть футбол Главе республики удалось. Он был приглашен на открытие чемпионата и матч с Саудовской Аравией. Это подтверждает и личная страница Михаила Игнатьева в Инстаграме, где он написал: «Болеем за наших!!! РОССИЯ — ВПЕРЕД!!!»

В комментариях под опубликованной фотографией в соцсетях подписчики на странице Главы Чувашии присоединялись к его словам поддержки.

Кирилл Николаев

Фото cap.ru: Судя по тому, сколько болельщиков вышло на Красную площадь во время матча Россия — Саудовская Аравия, можно сделать вывод: Чебоксары — это футбольный город.