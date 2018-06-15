Чебоксарская фан-зона аплодировала первому голу чемпионата мира по футболу

Чебоксары участвовали в церемонии открытия чемпионата мира по футболу вместе со всей страной: на Красной площади столицы Чувашии открылась инновационная фан-зона для футбольных болельщиков, организованная администрацией города Чебоксары.

На несколько недель чебоксарская Красная площадь превратилась в площадь болельщиков. Здесь у жителей и гостей столицы впервые появилась возможность следить за чемпионатом мира по футболу в прямом эфире. Матчи транслируются на большом экране размером 14х7 метров с мощным звуковым сопровождением и соответствующим оформлением территории. Крытая трибуна с местами для сидения вместила более 200 зрителей, в несколько раз больше болельщиков заполнили площадь.

Торжественное открытие фан-зоны началось с выступления творческих коллективов и спортивных представлений. Главное внимание горожан было приковано к новой профессиональной футбольной команде «Спартак Чебоксары». Она была создана в апреле 2018 года по инициативе главы администрации города Чебоксары Алексея Ладыкова. Молодая команда успешно стартовала на чемпионате Чувашской Республики. Ее тренер Евгений Портнов, имеющий опыт наставнической работы в российской женской сборной по футболу, отметил, что «в Чебоксарах созданы все условия для тренировки ребят – и на стадионе «Труд», и на стадионе «Олимпийский». Скоро мы переедем на свою базу мирового уровня – реконструированный стадион «Спартак». В команде сейчас идут обсуждения главного спортивного события мирового масштаба, будем следить за матчами».

«Мы постарались создать настроение горожанам, настроить на волну мирового события, используя опыт проведения мировых соревнований в городе – чемпионатов Европы по легкой атлетике, по спортивной ходьбе, Всероссийских соревнований по прыжкам в высоту с шестом и других. Фан-зона дала возможность ощутить единство со своей страной, почувствовать атмосферу присутствия на стадионе. И сегодня мы получили ни с чем не сравнимые эмоции, когда в первой игре наша сборная забила первый гол чемпионата и выиграла со счетом 5:0, а вся Красная площадь Чебоксар скандировала с триколором в руках», – прокомментировала после первого матча заместитель главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева.

Напомним, что футбольная площадка для болельщиков будет работать до 1 июля. Масштабные показы чемпионата мира по футболу организованы с 15:00 до 20:00 на Красной площади. Игры Российской сборной будут транслировать полностью.

Для любителей селфи и памятных фото работают тематические площадки: клумба в виде футбольного поля, талисман Забивака, арт-объекты и огромные футбольные мячи.

Трансляция первого матча (Россия – Саудовская Аравия) состоялась после открытия площадки в 18:00. Наши победили – 5:0.