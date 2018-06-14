…И за пачку офисной бумаги

За мелкие взятки и служебные подлоги к 80-тысячному штрафу суд приговорил теперь уже бывшего врача-психиатра из Канаша.

Установлено, что в прошлом году она вносила в медицинские документы трех местных жителей заведомо ложные сведения об отсутствии у них противопоказаний к управлению транспортом. И за услугу получила от двоих две пачки офисной бумаги общей стоимостью чуть более 400 рублей и 1000 рублей от третьего. При этом врач не провела медосмотр двух мужчин.

А выявив у третьего симптомы заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортом, не направила его на предусмотренное в таких случаях психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией. Проведенная по уголовному делу судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что мужчине управлять транспортом нельзя. В СУ СКР по Чувашии отмечают, что и в отношении взяткодателей возбуждены уголовные дела.