Главный праздник Чувашии пройдет в новом формате

24 июня Чувашия в 24-й раз отметит свой главный национальный праздник — День республики, учрежденный в 1995 году в связи с 75-летием со дня образования Чувашской автономной области. Торжества в этом году продлятся два дня, они начнутся уже накануне праздничной даты. Гости на праздник прибудут из 20 российских регионов, а также из Болгарии, Непала и Беларуси. Экономический блок республиканских «именин», как сообщили на заседании оргкомитета, которое провел Глава республики Михаил Игнатьев, предусматривает открытие новых производственных участков.

По словам исполняющего обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Сергея Григорьева, планируется открытие таких участков на заводе имени В.И. Чапаева, на предприятии «Сеспель», в «Чувашторгтехнике» и в «АККОНДе». 22 июня в Чебоксарах планируют провести заседание круглого стола Госдумы на тему проектного финансирования в регионах. Прорабатывается и возможность проведения в столице республики непосредственно 24 июня XII Международной летней научной школы-конференции «Гидродинамика больших скоростей и кораблестроение». А уже после республиканского праздника, 29 июня, запланирована конференция по развитию в Чувашии глубокой переработки алюминия.

Изменится формат проведения юбилейной, 25-й по счету, Межрегиональной выставки «Регионы — сотрудничество без границ». Ее тематические выставочные площадки («Промышленность», «Здравоохранение», «Строительство», «Наука») 23 и 24 июня будут располагаться на Красной площади в виде «улиц», на которых гостям и посетителям будет удобнее все рассмотреть.

Центром празднования станет Красноармейский район, он был признан победителем конкурса муниципальных районов и городских округов на право его проведения. Для развития общественной инфраструктуры району был выделен грант Главы Чувашской Республики в размере 10 млн рублей. По словам главы администрации района Александра Кузнецова, на эти средства ведутся и уже близки к завершению работы по строительству дорог, благоустройству парка Победы и Центрального стадиона, делаются парковки. А еще будут открыты ФАП в селе Именево и детский городок «Сказка».

В Чебоксарах центром народных гуляний традиционно станут Красная площадь и площадь возле монумента Матери. Сама же программа национального праздника составлена в новом формате. Уже накануне, 21 и 22 июня, открываются приуроченные к торжествам выставки в главных музеях Чувашии.

Центральными мероприятиями, как и раньше, остаются Всероссийский конкурс «Русь мастеровая» и Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Но в отличие от прошлых лет XVI конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «раскинет шатры» на волжской набережной в Мариинском Посаде. На конкурс и увлекательное уличное зрелище ожидают приезда более 90 мастеров из 33 регионов. А вот вручение приза Главы Чувашии победителю конкурса пройдет уже на Красной площади в Чебоксарах.

В сценарии XXVI фестиваля «Родники России» тоже есть изменения. Кроме выступлений участников на открытых площадках Чебоксар и программ с участием самодеятельных творческих коллективов «Расцветай, мой край Чувашский!» в него вошли открытие в Национальном музее экспозиции «Роспись иглой» из Российского этнографического музея (Санкт-Петербург) и выступление сводного Детского хора Чувашии.

Еще одним притягательным праздничным центром станет всечувашский Акатуй. Он состоится 23 июня и начнется с обряда поклонения на площади у монумента Матери.

А завершит большой праздник грандиозный Международный фестиваль фейерверков, который пройдет в Чебоксарах уже в одиннадцатый раз.