В Чебоксарах состоялся Всероссийский турнир по прыжкам с шестом

В соревнованиях участвовали сильнейшие спортсмены страны. Поддержать спортсменов приехал главный тренер сборной команды России, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский.

В церемонии торжественного открытия соревнований принял участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Руководитель региона поздравил всех присутствующих с Днем России и спортивным праздником.

Михаил Игнатьев поблагодарил главного тренера сборной команды России, олимпийского чемпиона Юрия Борзаковского за выбор Чувашии местом проведения первого Всероссийского турнира по прыжкам с шестом вне стадиона, пожелал спортсменам ярких побед.

Юрий Борзаковский выразил признательность руководству региона за отличную организацию соревнований, поддержку физкультуры и спорта, которая к тому же подкрепляется и личным примером Главы республики. Он отметил, что Чувашия все чаще становится столицей крупнейших отечественных спортивных соревнований.

Согласно календарю в 2018 году регион примет более 50 всероссийских соревнований. На территории республики пройдут около 400 официальных республиканских физкультурных и спортивных мероприятий по 66 видам спорта.

Идея провести соревнования в столице Чувашии вне стадионов возникла ещё в 2015 году во время проведения командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике. Напомним, тогда торжественная церемония открытия престижного турнира состоялась на главной площади Чебоксар.

«Новый формат проведения соревнований вне стадионов набирает популярность в Европе и мире. Мы впервые провели такое соревнование в России. И нам вдвойне приятно, что эти соревнования принимает Чувашия в Чебоксарах. И зрители, и спортсмены в восторге от этого новшества», — отметил Юрий Борзаковский.

Старший тренер сборной России по прыжкам с шестом, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта России международного класса Светлана Абрамова сказала: «Соревнования на стадионе более академичны. Здесь зрители совсем рядом и их эмоциональная поддержка очень важна для спортсменов. Мы очень хотим, чтобы подобного рода соревнования стали традиционными.

Гостеприимство столицы Чувашии, эмоциональная поддержка зрителей, высокий уровень проведения спортивного мероприятия вдохновили ведущих российских шестовиков, которые показали отличные результаты.

Среди женщин победу одержала Анжелика Сидорова (Чувашская Республика – Москва) – Заслуженный мастер спорта России, двукратный серебряный призер чемпионата мира в помещении (2014, 2018), двукратная чемпионка Европы (2014, 2015), многократная чемпионка России.

Серебро завоевала Ангелина Краснова (Москва – Иркутская область) – мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата Европы (2014), чемпионка Европы среди молодёжи (2013), серебряный призёр Континентального кубка IAAF (2014).

Бронзовая медаль досталась Ирине Ивановой (Омская область) – мастеру спорта России, бронзовому призеру Кубка России (2016).

Среди мужчин победителем турнира стал Илья Просвирин (Ярославская область) – мастер спорта России, двукратный призер первенств России среди молодежи, бронзовый призер командного чемпионата России (2016).

Второе место завоевал Антон Ивакин (Краснодарский край – Москва) – мастер спорта России международного класса, чемпион Европы среди юниоров (2010), чемпион Европы среди молодежи (2013).

Третье место поделили Тимур Моргунов (Челябинская область – Московская область) – мастер спорта России международного класса, неоднократный чемпион России, рекордсмен России среди молодежи и Дмитрий Желябин (Москва) – мастер спорта России международного класса, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров (2009), бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи (2011), призер чемпионата России.

Победители и призеры награждены денежными призами.

Мероприятие получило массу положительных откликов от горожан.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА