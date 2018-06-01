Чувашия готова взяться за новый амбициозный туристический проект

От набережной – к центру круизного туризма

Первые лица Федерального агентства по туризму теперь навещают Чувашию с завидным постоянством. В ноябре в Чебоксарах с рабочим визитом побывал руководитель этой структуры Олег Сафонов — его интересовало, как в республике реализуются проекты в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в России (2011–2018 годы)». Он посетил главные туристические стройки и провел совещание с представителями туриндустрии. На днях с такой же миссией посвятил свой рабочий день Чебоксарам его заместитель – Николай Королев.

Упомянутые туристические стройки, а это в первую очередь Московская набережная и кластер «Этническая Чувашия» с этнопарком «Амазония», Королев называет положительными примерами, демонстрирующими как надо реализовывать ФЦП. Однако его приезд больше связан уже с продолжением движения в этом направлении. Дело в том, что 10 мая в Торгово-промышленной палате РФ, где проходила экспертиза инвестпроектов, предлагаемых регионами для включения в проект ФЦП по развитию внутреннего и въездного туризма на последующие семь лет, были рассмотрены и оформленные предложения из Чувашии. Это два субкластера: «Чувашия – центр оздоровительного туризма» и «Чебоксары – центр речного круизного туризма». Эти проекты вошли в топ-17 самых интересных. И эксперт приехал оценить перспективу на месте.

Николаю Королёву показали Московскую набережную, Красную площадь, «Амазонию», а также Речной порт. Замруководителя Ростуризма оценил размах идущих работ, но счел нужным напомнить о необходимости соблюдения сроков ввода в строй всех объектов. Отчет о поездке по чебоксарским объектам на своей странице в фейсбуке опубликовал депутат Госдумы Леонид Черкесов. Поскольку журналистов к этой экскурсии практически не привлекали, блогерство Леонида Ильича оказалось определенным подспорьем. Выяснилось, что на Московской набережной масштаб выполненных работ впечатлил всех присутствующих, особенно рассказ на этом фоне о таких планах, как «ни много ни мало поднять количество туристов, посещающих наш город, с 45 тысяч до 90!».

Ему вторит руководитель администрации Чебоксар Алексей Ладыков в городском отчете об инспекции Московской набережной: «Заявка на участие в новой федеральной программе нами представлена. Для заключительного этапа реконструкции необходима поддержка Ростуризма, дополнительные финансовые средства». Он отметил, что строительство пятой очереди Московской набережной планируется завершить к 2020 году.

Совещание Главы Чувашии Михаила Игнатьева с участием Николая Королева прошло уже во второй половине дня. И речь на нем шла как о реализации проекта создания «Этнической Чувашии», так и о проектах, которые должны войти в федеральную программу по развитию въездного и выездного туризма до 2025 года. Представитель Ростуризма заверил, что «Чувашия – сердце Волги и центр речного круизного туризма всей России» – проект качественный, и что это уже практически готовый бренд, который общими усилиями вполне можно реализовать.

«В этом году программа, рассчитанная на 2011-2018 годы, подходит к своему логическому завершению. В Чувашии построены прекрасные объекты туристической инфраструктуры, прекрасные объекты городской среды, инженерные объекты. Особенно приятно сравнивать, что было и что стало. Мы видим, какая набережная построена в Чебоксарах: она стала излюбленным местом посещения горожан и гостей города. А какой парк построен! Несколько лет назад это была площадка, заросшая лесом, вся в оврагах, а в настоящее время там конкретные объекты туристской инфраструктуры.Чувашия стала одним из передовиков в реализации мероприятий федеральной программы, но нужно закрыть имеющиеся незавершенные объекты», – сказал Николай Королев.

На совещание были приглашены местные инвесторы. Как сказал Михаил Игнатьев журналистам после этой встречи: «Мы должны вовлечь всех предпринимателей, которые являются и считают себя патриотами России, тогда эта команда все сделает для жителей и туристов. Надо с добрым взглядом, с открытой душой, горячим сердцем создавать ауру для наших гостей».

Инвесторы представили планы, которые могли бы реализовать при вхождении в программу Ростуризма. Например, гендиректор компании «ТУС» Николай Угаслов готов внести свой вклад в местный оздоровительный туризм, развивая базу «Жемчужина Чувашии». Руководитель «Основы» Владимир Радин знакомил собравшихся со строительством гостиничных комплексов, директор базы отдыха «Волжский эксклюзив» Юрий Ковалев – с ее дальнейшим развитием, а директор «Волжской деревни» Олег Дельман – с проектом строительства нового корпуса.

Что касается заглавной темы – реализации инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», то было доложено — на сегодня строительство большинства объектов обеспечивающей инженерной инфраструктуры завершено, и сейчас идет процесс их передачи на баланс Чебоксар и Чебоксарского района.

«Государство свои обязательства по бюджетным средствам выполняет, инженерная инфраструктура вводится своевременно, а предприниматели отстают. Республика ощущает постоянную поддержку со стороны Ростуризма. Доверие нужно ценить и ответственно работать над своевременным вводом объектов», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Незавершенные объекты транспортной инфраструктуры планируется закончить в течение ближайших месяцев, а до 1 сентября пройти и госрегистрацию.

Глава республики напомнил, что на создание «Этнической Чувашии» из бюджетов разных уровней с 2013 года выделены огромные деньги – более 1 млрд 300 тысяч рублей. Результат люди уже ощутили, но работы впереди еще очень много. Прежде всего, свои обязательства должны выполнить инвесторы. Государствоосударство свои обязательства выполняет, инженерная инфраструктура вводится вовремя, отстают лишь предприниматели.

«Один из ключевых акцентов новой федеральной программы Ростуризма – уникальность представляемых к участию проектов. Проект Чувашии качественный, заявку и видеоролик смотрела вся Россия. Считаю, что «Чувашия – сердце Волги и центр речного круизного туризма всей России» – готовый бренд, который мы общими усилиями можем вполне реализовать», –считает Николай Королев.

Из первых уст

На вопрос обозревателя «СЧ», как в Ростуризме оценивают ход реализации в Чувашии инвестиционных проектов, Николай Королев ответил, что жители и сами видят, какие уже произошли изменения на той же Московской набережной, насколько это место в городе стало посещаемым. И сейчас стоит задача довести все начатое строительство до положительного итога, чтобы в 2018 году все объекты, и инженерной и туристской инфраструктуры, были завершены.

По поводу развития в Чувашии речного туризма замглавы Ростуризма испытывает оптимизм. Эксперты считают, сказал он, что Чувашия может и должна стать столицей речного круизного туризма. Для этого в республике всё есть. И в новом бюджетном цикле надо попытаться эту задачу реализовать.

Михаил Игнатьев подтвердил столь амбициозные планы, уточнив, что «пустых обещаний мы не давали и не даем». Республика берется за осуществление статуса речного круизного центра, как за очередной прорывной проект, чтобы до 2025 года его выполнить. Поэтому через СМИ глава республики снова обратился к предпринимательскому сообществу, к тем, кто работает в общепите и на рынке туристического обслуживания: «Мы в этом обязательно должны подтянуться!»

Фото Максима Васильева.