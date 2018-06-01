ВИКТОР КИДЯЕВ, член Комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам

«В рамках региональной недели у нас выездной формат работы. Это дает возможность ознакомиться с ситуацией на местах, пообщаться с людьми, которые работают на земле. Радует, что в Чувашии успешно развивается аграрный сектор. Мы объездили поля, ознакомились с ходом весенне-полевых работ. Зеленый покров озимых и обработанные этой весной поля Чувашии радуют глаз. Развивается и город. Это значит, что есть понимание и поддержка муниципалитетов с вашей стороны. Хочется, чтобы во всех регионах было так».

(Из беседы с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)