Будет куда девать молоко

Пуск Чебоксарского молочного завода в тестовом режиме запланирован на август нынешнего года. Об этом доложил председатель совета директоров Саратовского молочного комбината Дмитрий Филимонов в ходе посещения предприятия вице-премьером — министром сельского хозяйства Чувашии Сергеем Артамоновым.

В 2016 году производство на старом гормолзаводе было закрыто, после чего имущественный комплекс выкупил этот комбинат и сейчас ведет реконструкцию. В проект уже вложено более полумиллиарда рублей. Мощности предприятия рассчитаны на переработку до 200 тонн сырого молока в сутки, что позволит в целом по республике увеличить объемы переработки почти на треть. В перспективе — экспортные поставки продукции в Китай, сообщает пресс-служба Минсельхоза.