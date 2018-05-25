Чувашия готовится к юбилею академика Крылова

Корабел из сельца Висяга

15 августа этого года исполняется 155 лет со дня рождения нашего прославленного земляка — кораблестроителя, Героя Социалистического Труда, академика Алексея Николаевича Крылова. В республике идет подготовка к празднованию этой даты.

Уроженец лесостепной деревни (тогда сельцо Висяга, ныне Крылово), в нынешнем Порецком районе этот человек вошел в мировую когорту выдающихся кораблестроителей и ученых. Его перу принадлежат теории непотопляемости судов, килевой качки, он создал ряд новых корабельных приборов. В послереволюционные 1920-е годы Алексей Крылов многое сделал для строительства российского флота.

Память о знаменитом земляке свято чтят в республике и на его малой родине. На набережной Волги в Чебоксарах в 2015 году открыт монумент корабелу работы скульптора Салавата Щербакова. В Чебоксарском политехническом институте пять лет назад создан музей академика. И, конечно, уникальный музей действует в деревне Крылово…

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоялся пленум центрального совета НТО судостроителей имени А.Н. Крылова. С докладом о программе празднования юбилея в республике на нем выступил заслуженный работник образования Чувашии Александр Акимов. Будучи уроженцем Порецкого района, он многое сделал и продолжает делать для увековечения памяти именитого земляка. Он рассказал, в частности, что в августе в республике пройдет выездное заседание совета, посвященное академику. В его рамках пройдет традиционная научно-практическая конференция «Гидродинамика больших скоростей — кораблестроение».

Александр Петрович был главным инициатором создания музея к 150-летию академика в 2013 году, когда работал директором Чебоксарского института Московского политехнического университета. Сейчас музей размещается в здании института на улице К. Маркса. Нынешний директор института Александр Агафонов постоянно опекает музей, расценивая его не просто как собрание экспонатов, но и как важный образовательный фактор. Недавно мы побывали здесь с экскурсией.

Наш гид, куратор экспозиции — заведующая библиотекой института Татьяна Лисова. По ее словам, поиск материалов начинался с Национального музея республики. Многократно выезжали и на малую родину корабела. Ряд старинных изданий нашли в букинистических магазинах. Вот, к примеру, на стенде лежит собрание сочинений академика Крылова 1955 года издания… В музее множество фотографий, повествующих о славном пути академика, факсимиле его научно-деловой переписки. Есть также воспроизведение генеалогического древа рода Крыловых, восходящего к старинному русскому дворянскому роду Ермоловых.

Неоценимую помощь оказало местное общество поддержки флота, оно подарило музею ряд корабельных и морских приборов. А ветеран флота мичман Евгений Котлов в день открытия музея передал в дар кормовой военно-морской флаг со знаменитой на весь мир атомной подводной лодки К-19, на которой он когда-то служил. Любопытство вызывают также барограф, морской хронометр, звездный глобус, оптический теодолит. На стеллажах — макеты кораблей, на которых корабел проводил свои испытания и исследования. Есть тут и макет печально знаменитого «Титаника». Крылов в свое время сделал специальные расчеты и указал причины гибели лайнера. Одна из главных — серьезные ошибки в проектировании судна. А участвовавший в экскурсии Александр Акимов показывает корабельный колокол — рынду, который подарил музею его коллега из Рязани. На предыдущие юбилеи академика приезжали в гости кораблестроители из Санкт-Петербурга и всякий раз — с новыми экспонатами.

Такой музей в техническом вузе, кстати, единственный в Чебоксарах, имеет непреходящее значение для студентов в плане их приобщения к национальным святыням прогресса, считает доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин Ольга Сергеева. В институте глубоко изучается и гуманитарное наследие ученого, в частности, вклад в педагогическую науку. Ведь Крылов был не только инженером, но и блестящим преподавателем. И его опыт актуален по сей день.

Чебоксарский политех активно готовится к юбилею. Как рассказал Александр Агафонов, в рамках юбилейных мероприятий 31 мая — 1 июня в институте пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Инновации в образовательном процессе».

Намечается план юбилейных мероприятий и на родине корабела — в Порецком районе. Об этом нам сообщила директор музея Алексея Николаевича в Крылово Лариса Багаутдинова. Кстати, ее сын Алексей окончил Санкт-Петербургский военно-морской политехнический институт имени А.Н. Крылова и в настоящее время служит в Вооруженных силах. А на дни празднования юбилея своего великого земляка-тезки собирается приехать в отпуск.

Фото Николая Галкина

Письменные и фотодокументы повествуют о славном пути прославленного земляка. А судовые приборы и макеты кораблей погружают в морскую атмосферу.