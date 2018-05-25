Актеры Борис Токарев и Лариса Гладунко провели мастер-класс в Чебоксарах

«Читайте! Думайте!»

«Обожаю подобные встречи! Я постоянный зритель Чебоксарского кинофестиваля вот уже третий год», — говорит пенсионерка Вера Михайловна, специально приехавшая в столичный Институт культуры и искусств из Новочебоксарска на мастер-класс известных актеров и режиссеров, педагогов Бориса Токарева и его супруги Ларисы Гладунко. Они известны зрителю по фильмам «Вступление», «Чистые пруды», «Верность», «Горячий снег», «Два капитана» и многим другим.

И хотя таких, как Вера Михайловна, в большой аудитории было немало, основную часть собравшихся все же составили будущие коллеги актеров — студенты института. С разговора о них, о молодых, и начали гости свой мастер-класс.

Борис Токарев отметил, что встречи с молодежью помогают не ржаветь и не бронзоветь, а Лариса Гладунко пожелала студентам быть по-хорошему дерзкими, строить самые масштабные планы. «Талант — это предрасположение человека к труду», — напомнил Борис Васильевич высказывание Пушкина, подчеркнув, что нужно трудиться, хотя и без везения никуда.

Одной из самых важных черт актера супруги считают наблюдательность, именно ее они рекомендовали развивать. «Читайте! Думайте над прочитанным! Литература — основа движения вперед», — призвал аудиторию Токарев. Одними из лучших своих фильмов он назвал те, что сняты по литературным произведениям: «Горячий снег», «А зори здесь тихие», «Два капитана». А Лариса Гладунко призвала не лениться развиваться, узнавать новое, расти. Если же нет такого желания — задуматься об уходе из профессии.

Зашел разговор и о киностудии «Дебют», которой руководят супруги и которая дарит возможность творить молодым режиссерам, сценаристам, операторам, художникам… Токарев и Гладунко выделили свои фильмы, которые они рекомендуют для просмотра молодому поколению: «Прорицатель. Омар Хайям. Хроника легенды» о судьбе великого ученого и философа и «Моя Пречистенка» о жизни нескольких семей из тихого московского дворика 20 века. Очень трогательно и с восхищением Лариса Гладунко отзывалась о благотворителе Петре Губонине, прошедшем путь от крепостного крестьянина до дворянина: документальная картина о нем только-только снята, есть в планах и другие подобные ленты.

«Какое место в вашем творчестве занимают фильмы о войне?» — спросили студенты. Токарев об этом пожелал говорить стоя и ответил: «Особое». Во-первых, воевал отец Бориса Васильевича (прошел две войны), во-вторых, война, по его мнению — это сжатая до предела драматургическая коллизия. Свою историю нельзя забывать ни в коем случае, подчеркнул он, вспомнив, как в 90-е годы перестали снимать фильмы о войне… «К счастью, — вступила в разговор Гладунко, — теперь все по-иному».

…Встреча получилась долгой, но нескучной. Студенты живо интересовались подробностями кинопроизводства (сколько, к примеру, длятся съемки военного фильма), любимыми киножанрами гостей, книгами, которые стоит почитать, а Токарев и Гладунко с удовольствием отвечали на их вопросы, искренне пытаясь подсказать, как найти себя.

«В городе 500 тысяч жителей и сразу шесть театров, для меня это было откровением. Это потрясающе!» — завел напоследок разговор о Чебоксарах Борис Токарев, давая понять, что возможностей для творческих людей в столице Чувашии не так уж и мало. «Очень чистый, зеленый город», — поделилась своим мнением и Лариса Гладунко.

Фото Олега Мальцева

«Снимать кино в СССР было вольготно», — вспоминает Борис Токарев.