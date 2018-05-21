Полная программа XI Чебоксарского международного кинофестиваля в Чебоксарах 2018

Уважаемые зрители! В программе возможны изменения и дополнения.
Вход на все кинопоказы свободный
Программа
XI Чебоксарского международного кинофестиваля,
посвященного этническому и региональному кино,
с 21 по 25 мая 2018 года
21 мая (понедельник)
Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)
13.00 Круглый стол с участниками XI Чебоксарского международного кинофестиваля
Кинотеатр «Сеспель»
(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)
18.00 Торжественное открытие XI Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.
Фильм открытия фестиваля (большой зал)
х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего» (16+)
СССР, 1987, 102 мин.
Реж. Александр Прошкин
Кинотеатр им. А. Я. Эшпая
(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)
14.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
17.20 Конкурсный фильм
х/ф «Рок» (16+)
Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров
22 мая (вторник)
Кинотеатр «Сеспель»
(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)
(большой зал)
10.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
Конкурс игровых фильмов (малый зал)
14.00 х/ф «Скоро все кончится» (16+)
Россия, 2017, 112 мин.
Реж. Алексей Рыбин
16.00 х/ф «Турецкое седло» (18+)
Россия, 2017, 76 мин.
Реж. Юсуп Разыков
18.00 х/ф «Бесконечный человек» (16+)
Австралия, 2013, 85 мин.
Реж. Хью Салливан
Специальная программа «Подарки членов жюри» (большой зал)
21.00 х/ф «Вакантна жизнь шеф-повара» (16+)
Россия, 2015, 86 мин.
Реж. Рустам Ильясов
Композитор Артем Васильев
Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)
Конкурс этнического и регионального кино
15.30 х/ф «Девушка с сеном» (12+)
Россия, Якутия, 2017, 7 мин.
Реж. Дмитрий Давыдов
15.50 х/ф «Дом на луне» (16+)
Россия, Бурятия, 2017, 67 мин.
Реж. Батор Цыбиков
17.10 х/ф «Детство, которое мы не знали…» (6+)
Россия, Якутия, 2017, 129 мин.
Реж. Алексей Романов
19.30 х/ф «Юман» (6+)
Россия, Чувашия, 2018, 15 мин.
Реж. Елена Рябцева
Кинотеатр «Волжский»
(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Рок» (16+)
Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров
18.00 Конкурсный фильм
х/ф «Нагорная проповедь» (0+)
Южная Корея, 2017, 124 мин.
Реж. Yoo YoungUee
Кинотеатр «Синема-5»
(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)
12.00 Конкурсный фильм
х/ф «Голова. Два уха» (16+)
Россия, 2017, 78 мин.
Реж. Виталий Суслин
Кинотеатр «Три пингвина»
(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Турецкое седло» (18+)
Россия, 2017, 76 мин.
Реж. Юсуп Разыков
Дворец культуры «Салют»
(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 36/9)
13.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»
(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)
Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино
11.00 х/ф «Бабич» (6+)
Россия, Башкортостан, 2017, 98 мин.
Реж. Булат Юсупов
13.00 х/ф «Чувак» (16+)
Россия, Якутия, 2017, 81 мин.
Реж. Владимир Мункуев
15.00 х/ф «Серебро» (6+)
Россия, Чувашия, 2017, 14 мин.
Реж. Антон Николаев
15.30 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)
Россия, Башкортостан, 2017, 33 мин.
Реж. Фарзана Утарбаева
16.20 х/ф «Снеговикам тут не место» (0+)
Россия, 2017, 7 мин.
Реж. Юрий Бабаханов
16.40 х/ф Внеконкурсный показ
«Жизнь без стекла» (16+)
Россия, Чувашия, 64 мин.
Реж. Марат Никитин
Документальное кино
18.00 д/ф «Многоголосье Байкала» (0+)
Россия, 2017, 27 мин.
Реж. Виктор Хохлов
Дворец культуры «Химик»
(г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 12)
13.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
Чувашский государственный институт культуры и искусств
(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)
10.00 Мастер-класс режиссера, продюсера и члена жюри этнического и регионального кино XI Чебоксарского международного кинофестиваля Пиркулова Дмитрия Владимировича «Организация и производство малобюджетного кино» и «Самостоятельное продвижение кинопродукции».
Кинотеатр им. А. Я. Эшпая
(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)
17.30 Конкурсный фильм
х/ф «Скоро все кончится» (16+)
Россия, 2017, 112 мин.
Реж. Алексей Рыбин
Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»
(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)
13.30 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
АУ «Городской Дворец культуры»
(г. Канаш, пр. Ленина, д. 28)
18.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.
23 мая (среда)
Кинотеатр «Сеспель»
(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)
(большой зал)
10.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
Конкурс игровых фильмов (малый зал)
14.00 х/ф «Ничей» (12+)
Россия, 2017, 80 мин.
Реж. Евгений Татаров
16.00 х/ф «Рок» (16+)
Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров
18.00 х/ф «Золотая рыбка» (12+)
Россия, 2015, 89 мин.
Реж. Александр Галибин
20.00 Специальный показ
х/ф «Обреченный венец» (16+)
Грузия, 2017, 110 мин.
Реж. Цискара Пачулия
Творческая встреча (большой зал)
19.00 Творческая встреча с советским и российским актером, сценаристом и театральным педагогом Кузнецовым Александром Константиновичем.
Специальная программа «Подарки членов жюри» (большой зал)
21.00 х/ф «Искупление» (16+)
Россия, 2011, 123 мин.
Реж. Александр Прошкин
Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)
Конкурс этнического и регионального кино
14.00 х/ф «Когда шел снег» (12+)
Россия, Башкортостан, 2017, 12 мин.
Реж. Роман Пожидаев
14.30 х/ф «Бабич» (6+)
Россия, Башкортостан, 2017, 98 мин.
Реж. Булат Юсупов
16.30 х/ф «Серебро» (6+)
Россия, Чувашия, 2017, 14 мин.
Реж. Антон Николаев
17.00 х/ф «Чувак» (16+)
Россия, Якутия, 2017, 81 мин.
Реж. Владимир Мункуев
18.30 х/ф «Детство» (6+)
Россия, Якутия, 2017, 35 мин.
Реж. Никандр Федоров
Документальное кино
19.20 д/к «В поисках истины. Александр Негрук» (0+)
Россия, 2016, 27 мин.
Реж. Екатерина Ершова
Кинотеатр «Волжский»
(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Прохожий» (16+)
Монголия, 2017, 90 мин.
Реж. Дамба Байарсайхан
18.00 Конкурсный фильм
х/ф «Скоро все кончится» (16+)
Россия, 2017, 112 мин.
Реж. Алексей Рыбин
Кинотеатр «Синема-5»
(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)
12.00 Конкурсный фильм
х/ф «Рок» (16+)
Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров
Кинотеатр «Три пингвина»
(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Ничей» (12+)
Россия, 2017, 80 мин.
Реж. Евгений Татаров
Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»
(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)
Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино
11.30 х/ф «Дом на Луне» (16+)
Россия, Бурятия, 2017, 67 мин.
Реж. Батор Цыбиков
13.00 х/ф «Халима» (12+)
Россия, 2017, 54 мин.
Реж. Юлия Захарова
14.00 х/ф «Юман» (6+)
Россия, Чувашия, 2018, 15 мин.
Реж. Елена Рябцева
14.30 х/ф «Мачеха» (16+)
Россия, Чувашия, 2018, 35 мин.
Реж. Николай Семенов
15.20 х/ф «Девушка с сеном» (12+)
Россия, Якутия, 2017, 7 мин.
Реж. Дмитрий Давыдов
15.40 х/ф «Как стая птиц» (6+)
Россия, Иркутск, 2017, 6 мин.
Реж. Геннадий Кузнецов
Документальное кино
16.00 д/к «Недельное. Первые километры войны» (12+)
Россия, 2017, 26 мин.
Реж. Михаил Ананьев
Чувашский государственный институт культуры и искусств
(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)
13.00 Мастер-класс Советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, первого вице-президента Гильдии актёров кино России, генерального продюсера студии «Дебют» Токарева Бориса Васильевича и Российской киноактрисы, кинорежиссёра, сценариста, заслуженной артистки Российской Федерации, художественного руководителя к/к «Дебют» Гладунко Людмилы Михайловны.
Кинотеатр им. А. Я. Эшпая
(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)
17.30 Конкурсный фильм
х/ф «Турецкое седло» (18+)
Россия, 2017, 76 мин.
Реж. Юсуп Разыков
Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»
(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)
13.30 Конкурсный фильм
х/ф «Рок» (16+)
Россия, 2017, 87 мин.
Реж. Иван Шахназаров
МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»
(г. Алатырь, ул. Московская, 106)
13.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.
24 мая (четверг)
Кинотеатр «Сеспель»
(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)
(большой зал)
10.00 Кино детям
«Тум-Паби-Дум» (6+)
Беларусь, 2017, 95 мин.
Реж. Вячеслав Никифоров
Конкурс игровых фильмов (малый зал)
14.00 х/ф «Прохожий» (16+)
Монголия, 2017, 90 мин.
Реж. Дамба Байарсайхан
16.00 х/ф «Голова. Два уха» (16+)
Россия, 2017, 78 мин.
Реж. Виталий Суслин
18.00 х/ф «Нагорная проповедь» (0+)
Южная Корея, 2017, 124 мин.
Реж. Yoo YoungUee
21.00 Специальный показ
х/ф «МиШура» (12+)
Россия, 2017, 90 мин.
Реж. Лилия Трофимова
Национальная библиотека Чувашской Республики
(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)
11.00 Мастер-класс продюсера, кастинг-директора Мосфильма Ирины Лаврентьевой «Организация кастинга».
Конкурс этнического и регионального кино
14.00 х/ф «Халима» (12+)
Россия, Татарстан, 2017, 54 мин.
Реж. Юлия Захарова
15.00 х/ф «Представь» (6+)
Россия, Татарстан, 2017, 15 мин.
Реж. Ильшат Рахимбай
15.20 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)
Россия, Башкортостан, 2017, 33 мин.
Реж. Фарзана Утарбаева
16.30 х/ф «Мачеха» (16+)
Россия, Чувашия, 2018, 35 мин.
Реж. Николай Семенов
17.10 х/ф «Как стая птиц» (6+)
Россия, Иркутск, 2017, 6 мин.
Реж. Геннадий Кузнецов
17.30 х/ф Битва за Новоюжку. Фильм -3. «Политик» (16+)
Россия, Чувашия, 2017, 104 мин.
Реж. Юрий Спиридонов и Дмитрий Цыганов
Кинотеатр «Волжский»
(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Нагорная проповедь» (0+)
Южная Корея, 2017, 124 мин.
Реж. Yoo YoungUee
18.00 Конкурсный фильм
х/ф «Турецкое седло» (18+)
Россия, 2017, 76 мин.
Реж. Юсуп Разыков
Кинотеатр «Синема-5»
(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)
12.00 Конкурсный фильм
х/ф «Золотая рыбка» (12+)
Россия, 2015, 89 мин.
Реж. Александр Галибин
Кинотеатр «Три пингвина»
(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)
13.00 Конкурсный фильм
х/ф «Скоро все кончится» (16+)
Россия, 2017, 112 мин.
Реж. Алексей Рыбин
Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»
(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)
Документальное кино
12.00 д/к «В поисках истины. Александр Негрук» (0+)
Россия, 2016, 27 мин.
Реж. Екатерина Ершова
Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино
13.00 х/ф «Детство, которое мы не знали…» (6+)
Россия, Якутия, 2017, 129 мин.
Реж. Алексей Романов
15.20 х/ф «Когда шел снег» (12+)
Россия, Башкортостан, 2017, 12 мин.
Реж. Роман Пожидаев
15.40 х/ф «Обреченный венец» (16+)
Грузия, 2017, 110 мин.
Реж. Цискара Пачулия
Чувашский государственный институт культуры и искусств
(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)
13.00 Мастер-класс советского и российского актера, сценариста и театрального педагога Кузнецова Александра Константиновича.
Кинотеатр им. А. Я. Эшпая
(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)
12.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.
Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»
(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)
17.00 Мастер-класс Советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, первого вице-президента Гильдии актёров кино России, генерального продюсера студии «Дебют» Токарева Бориса Васильевича и Российской киноактрисы, кинорежиссёра, сценариста, заслуженной артистки Российской Федерации, художественного руководителя к/к «Дебют» Гладунко Людмилы Михайловны.
25 мая (пятница)
Кинотеатр «Сеспель»
(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)
15.00 Торжественная церемония награждения победителей XI Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.
(малый зал)
19.00-23.00 Демонстрация фильмов – победителей конкурса игрового кино
(большой зал)
19.00-23.00 Демонстрация фильмов – победителей этнического и регионального кино
Вход на все кинопоказы свободный