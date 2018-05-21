Полная программа XI Чебоксарского международного кинофестиваля в Чебоксарах 2018

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Программа

XI Чебоксарского международного кинофестиваля,

посвященного этническому и региональному кино,

с 21 по 25 мая 2018 года

21 мая (понедельник)

Национальная библиотека Чувашской Республики

(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)

13.00 Круглый стол с участниками XI Чебоксарского международного кинофестиваля

Кинотеатр «Сеспель»

(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)

18.00 Торжественное открытие XI Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

Фильм открытия фестиваля (большой зал)

х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего» (16+)

СССР, 1987, 102 мин.

Реж. Александр Прошкин

Кинотеатр им. А. Я. Эшпая

(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)

14.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

17.20 Конкурсный фильм

х/ф «Рок» (16+)

Россия, 2017, 87 мин.

Реж. Иван Шахназаров

22 мая (вторник)

Кинотеатр «Сеспель»

(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)

(большой зал)

10.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

Конкурс игровых фильмов (малый зал)

14.00 х/ф «Скоро все кончится» (16+)

Россия, 2017, 112 мин.

Реж. Алексей Рыбин

16.00 х/ф «Турецкое седло» (18+)

Россия, 2017, 76 мин.

Реж. Юсуп Разыков

18.00 х/ф «Бесконечный человек» (16+)

Австралия, 2013, 85 мин.

Реж. Хью Салливан

Специальная программа «Подарки членов жюри» (большой зал)

21.00 х/ф «Вакантна жизнь шеф-повара» (16+)

Россия, 2015, 86 мин.

Реж. Рустам Ильясов

Композитор Артем Васильев

Национальная библиотека Чувашской Республики

(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)

Конкурс этнического и регионального кино

15.30 х/ф «Девушка с сеном» (12+)

Россия, Якутия, 2017, 7 мин.

Реж. Дмитрий Давыдов

15.50 х/ф «Дом на луне» (16+)

Россия, Бурятия, 2017, 67 мин.

Реж. Батор Цыбиков

17.10 х/ф «Детство, которое мы не знали…» (6+)

Россия, Якутия, 2017, 129 мин.

Реж. Алексей Романов

19.30 х/ф «Юман» (6+)

Россия, Чувашия, 2018, 15 мин.

Реж. Елена Рябцева

Кинотеатр «Волжский»

(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Рок» (16+)

Россия, 2017, 87 мин.

Реж. Иван Шахназаров

18.00 Конкурсный фильм

х/ф «Нагорная проповедь» (0+)

Южная Корея, 2017, 124 мин.

Реж. Yoo YoungUee

Кинотеатр «Синема-5»

(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)

12.00 Конкурсный фильм

х/ф «Голова. Два уха» (16+)

Россия, 2017, 78 мин.

Реж. Виталий Суслин

Кинотеатр «Три пингвина»

(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Турецкое седло» (18+)

Россия, 2017, 76 мин.

Реж. Юсуп Разыков

Дворец культуры «Салют»

(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 36/9)

13.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»

(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)

Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино

11.00 х/ф «Бабич» (6+)

Россия, Башкортостан, 2017, 98 мин.

Реж. Булат Юсупов

13.00 х/ф «Чувак» (16+)

Россия, Якутия, 2017, 81 мин.

Реж. Владимир Мункуев

15.00 х/ф «Серебро» (6+)

Россия, Чувашия, 2017, 14 мин.

Реж. Антон Николаев

15.30 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)

Россия, Башкортостан, 2017, 33 мин.

Реж. Фарзана Утарбаева

16.20 х/ф «Снеговикам тут не место» (0+)

Россия, 2017, 7 мин.

Реж. Юрий Бабаханов

16.40 х/ф Внеконкурсный показ

«Жизнь без стекла» (16+)

Россия, Чувашия, 64 мин.

Реж. Марат Никитин

Документальное кино

18.00 д/ф «Многоголосье Байкала» (0+)

Россия, 2017, 27 мин.

Реж. Виктор Хохлов

Дворец культуры «Химик»

(г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 12)

13.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

Чувашский государственный институт культуры и искусств

(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)

10.00 Мастер-класс режиссера, продюсера и члена жюри этнического и регионального кино XI Чебоксарского международного кинофестиваля Пиркулова Дмитрия Владимировича «Организация и производство малобюджетного кино» и «Самостоятельное продвижение кинопродукции».

Кинотеатр им. А. Я. Эшпая

(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)

17.30 Конкурсный фильм

х/ф «Скоро все кончится» (16+)

Россия, 2017, 112 мин.

Реж. Алексей Рыбин

Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»

(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)

13.30 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

АУ «Городской Дворец культуры»

(г. Канаш, пр. Ленина, д. 28)

18.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.

23 мая (среда)

Кинотеатр «Сеспель»

(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)

(большой зал)

10.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

Конкурс игровых фильмов (малый зал)

14.00 х/ф «Ничей» (12+)

Россия, 2017, 80 мин.

Реж. Евгений Татаров

16.00 х/ф «Рок» (16+)

Россия, 2017, 87 мин.

Реж. Иван Шахназаров

18.00 х/ф «Золотая рыбка» (12+)

Россия, 2015, 89 мин.

Реж. Александр Галибин

20.00 Специальный показ

х/ф «Обреченный венец» (16+)

Грузия, 2017, 110 мин.

Реж. Цискара Пачулия

Творческая встреча (большой зал)

19.00 Творческая встреча с советским и российским актером, сценаристом и театральным педагогом Кузнецовым Александром Константиновичем.

Специальная программа «Подарки членов жюри» (большой зал)

21.00 х/ф «Искупление» (16+)

Россия, 2011, 123 мин.

Реж. Александр Прошкин

Национальная библиотека Чувашской Республики

(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)

Конкурс этнического и регионального кино

14.00 х/ф «Когда шел снег» (12+)

Россия, Башкортостан, 2017, 12 мин.

Реж. Роман Пожидаев

14.30 х/ф «Бабич» (6+)

Россия, Башкортостан, 2017, 98 мин.

Реж. Булат Юсупов

16.30 х/ф «Серебро» (6+)

Россия, Чувашия, 2017, 14 мин.

Реж. Антон Николаев

17.00 х/ф «Чувак» (16+)

Россия, Якутия, 2017, 81 мин.

Реж. Владимир Мункуев

18.30 х/ф «Детство» (6+)

Россия, Якутия, 2017, 35 мин.

Реж. Никандр Федоров

Документальное кино

19.20 д/к «В поисках истины. Александр Негрук» (0+)

Россия, 2016, 27 мин.

Реж. Екатерина Ершова

Кинотеатр «Волжский»

(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Прохожий» (16+)

Монголия, 2017, 90 мин.

Реж. Дамба Байарсайхан

18.00 Конкурсный фильм

х/ф «Скоро все кончится» (16+)

Россия, 2017, 112 мин.

Реж. Алексей Рыбин

Кинотеатр «Синема-5»

(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)

12.00 Конкурсный фильм

х/ф «Рок» (16+)

Россия, 2017, 87 мин.

Реж. Иван Шахназаров

Кинотеатр «Три пингвина»

(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Ничей» (12+)

Россия, 2017, 80 мин.

Реж. Евгений Татаров

Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»

(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)

Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино

11.30 х/ф «Дом на Луне» (16+)

Россия, Бурятия, 2017, 67 мин.

Реж. Батор Цыбиков

13.00 х/ф «Халима» (12+)

Россия, 2017, 54 мин.

Реж. Юлия Захарова

14.00 х/ф «Юман» (6+)

Россия, Чувашия, 2018, 15 мин.

Реж. Елена Рябцева

14.30 х/ф «Мачеха» (16+)

Россия, Чувашия, 2018, 35 мин.

Реж. Николай Семенов

15.20 х/ф «Девушка с сеном» (12+)

Россия, Якутия, 2017, 7 мин.

Реж. Дмитрий Давыдов

15.40 х/ф «Как стая птиц» (6+)

Россия, Иркутск, 2017, 6 мин.

Реж. Геннадий Кузнецов

Документальное кино

16.00 д/к «Недельное. Первые километры войны» (12+)

Россия, 2017, 26 мин.

Реж. Михаил Ананьев

Чувашский государственный институт культуры и искусств

(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)

13.00 Мастер-класс Советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, первого вице-президента Гильдии актёров кино России, генерального продюсера студии «Дебют» Токарева Бориса Васильевича и Российской киноактрисы, кинорежиссёра, сценариста, заслуженной артистки Российской Федерации, художественного руководителя к/к «Дебют» Гладунко Людмилы Михайловны.

Кинотеатр им. А. Я. Эшпая

(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)

17.30 Конкурсный фильм

х/ф «Турецкое седло» (18+)

Россия, 2017, 76 мин.

Реж. Юсуп Разыков

Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»

(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)

13.30 Конкурсный фильм

х/ф «Рок» (16+)

Россия, 2017, 87 мин.

Реж. Иван Шахназаров

МАУ «Алатырский городской Дворец культуры»

(г. Алатырь, ул. Московская, 106)

13.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.

24 мая (четверг)

Кинотеатр «Сеспель»

(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)

(большой зал)

10.00 Кино детям

«Тум-Паби-Дум» (6+)

Беларусь, 2017, 95 мин.

Реж. Вячеслав Никифоров

Конкурс игровых фильмов (малый зал)

14.00 х/ф «Прохожий» (16+)

Монголия, 2017, 90 мин.

Реж. Дамба Байарсайхан

16.00 х/ф «Голова. Два уха» (16+)

Россия, 2017, 78 мин.

Реж. Виталий Суслин

18.00 х/ф «Нагорная проповедь» (0+)

Южная Корея, 2017, 124 мин.

Реж. Yoo YoungUee

21.00 Специальный показ

х/ф «МиШура» (12+)

Россия, 2017, 90 мин.

Реж. Лилия Трофимова

Национальная библиотека Чувашской Республики

(г. Чебоксары, пр. Ленина, 15)

11.00 Мастер-класс продюсера, кастинг-директора Мосфильма Ирины Лаврентьевой «Организация кастинга».

Конкурс этнического и регионального кино

14.00 х/ф «Халима» (12+)

Россия, Татарстан, 2017, 54 мин.

Реж. Юлия Захарова

15.00 х/ф «Представь» (6+)

Россия, Татарстан, 2017, 15 мин.

Реж. Ильшат Рахимбай

15.20 х/ф «Мой лечащий враг» (6+)

Россия, Башкортостан, 2017, 33 мин.

Реж. Фарзана Утарбаева

16.30 х/ф «Мачеха» (16+)

Россия, Чувашия, 2018, 35 мин.

Реж. Николай Семенов

17.10 х/ф «Как стая птиц» (6+)

Россия, Иркутск, 2017, 6 мин.

Реж. Геннадий Кузнецов

17.30 х/ф Битва за Новоюжку. Фильм -3. «Политик» (16+)

Россия, Чувашия, 2017, 104 мин.

Реж. Юрий Спиридонов и Дмитрий Цыганов

Кинотеатр «Волжский»

(г. Чебоксары, пр. М. Горького, 10, стр. 1, ТРЦ «Волжский»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Нагорная проповедь» (0+)

Южная Корея, 2017, 124 мин.

Реж. Yoo YoungUee

18.00 Конкурсный фильм

х/ф «Турецкое седло» (18+)

Россия, 2017, 76 мин.

Реж. Юсуп Разыков

Кинотеатр «Синема-5»

(г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 4 б, МТВ-Центр)

12.00 Конкурсный фильм

х/ф «Золотая рыбка» (12+)

Россия, 2015, 89 мин.

Реж. Александр Галибин

Кинотеатр «Три пингвина»

(г. Чебоксары, ул. Л. Комсомола, 21 а, ТРЦ «Мадагаскар»)

13.00 Конкурсный фильм

х/ф «Скоро все кончится» (16+)

Россия, 2017, 112 мин.

Реж. Алексей Рыбин

Кинозал БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации»

(г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 12 а)

Документальное кино

12.00 д/к «В поисках истины. Александр Негрук» (0+)

Россия, 2016, 27 мин.

Реж. Екатерина Ершова

Показ конкурсных фильмов этнического и регионального кино

13.00 х/ф «Детство, которое мы не знали…» (6+)

Россия, Якутия, 2017, 129 мин.

Реж. Алексей Романов

15.20 х/ф «Когда шел снег» (12+)

Россия, Башкортостан, 2017, 12 мин.

Реж. Роман Пожидаев

15.40 х/ф «Обреченный венец» (16+)

Грузия, 2017, 110 мин.

Реж. Цискара Пачулия

Чувашский государственный институт культуры и искусств

(г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26)

13.00 Мастер-класс советского и российского актера, сценариста и театрального педагога Кузнецова Александра Константиновича.

Кинотеатр им. А. Я. Эшпая

(г. Мариинский Посад, Ленинская ул., д. 2)

12.00 Творческая встреча с актером театра и кино, театральным режиссером, продюсером Колешней Сергеем Николаевичем и режиссером-постановщиком Трофимовой Лилией Александровной.

Кинозал МАУК «Дворец культуры «Восход»

(г. Шумерля, ул. МОПРа, д. 2)

17.00 Мастер-класс Советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, заслуженного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РФ, первого вице-президента Гильдии актёров кино России, генерального продюсера студии «Дебют» Токарева Бориса Васильевича и Российской киноактрисы, кинорежиссёра, сценариста, заслуженной артистки Российской Федерации, художественного руководителя к/к «Дебют» Гладунко Людмилы Михайловны.

25 мая (пятница)

Кинотеатр «Сеспель»

(г. Чебоксары, Московский проспект, 33/9)

15.00 Торжественная церемония награждения победителей XI Чебоксарского международного кинофестиваля, посвященного этническому и региональному кино.

(малый зал)

19.00-23.00 Демонстрация фильмов – победителей конкурса игрового кино

(большой зал)

19.00-23.00 Демонстрация фильмов – победителей этнического и регионального кино

Вход на все кинопоказы свободный