Посевная перебралась за «экватор»

По данным Минсельхоза на 17 мая, в республике посеяно 132,9 тыс. гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, или 62% от запланированного. Среднесуточный темп сева составляет 12,8 тыс. гектаров против 11 тыс. в то же время прошлого года. 199 хозяйств сев завершили.

Более 70% засеяно в Батыревском, Комсомольском, Шумерлинском, Ядринском районах. А в Яльчикском семена уложены в почву на 83,8%, Шемуршинском — на 80% полей. Наиболее обширные площади под зерновыми нынче в Яльчикском и Батыревском районах. Посеяно 1133 гектара кукурузы на зеленую массу. В Вурнарском, Чебоксарском и Яльчикском районах сеют также «царицу полей» и на зерно.

Одновременно идет посадка картофеля — клубни высажены на 2,5 тыс. гектаров. Овощи открытого грунта посеяны на 217 гектарах. Около 10 тыс. гектаров занимали на вчерашнее число кормовые культуры. Кроме них активно идет сев масличных культур — подсолнечника, рапса, горчицы. Посеяно 7,5 тыс. гектаров против 4,2 тыс. в прошлом году.

Заметно оживленнее нынче и на хмельниках. Обрезка главных корневищ хмеля проведена на 87,7 гектара (в 2017 году — 68). Хмель навешен на 47 гектарах против 16 в минувшем году.