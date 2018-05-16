Автопробегом по истории

В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. В ночь с 19 на 20 мая музеи и картинные галереи пригласят посетителей на выставки и концерты, квесты и творческие занятия. Тема этого года — «Шедевры из запасников». Вместе с российскими коллегами в акции участвуют и музеи Чувашии.

Пришедших в Чувашский художественный музей ожидает специальная программа с выступлениями капеллы «Классика», мастер-классами и даже детской поэзией. Здесь приготовили экскурсию с фонариками и многое другое.

Чувашский национальный музей и его филиалы откроют двери для посетителей с 18.00 до 23.00. В главном здании предлагают программу «PROучение», которая поможет представить, как менялось письмо и письменные принадлежности на протяжении всей истории. Свои творческие способности можно будет испытать на мастер-классах по лепке, по изготовлению украшений из камня и кукол своими руками и даже попробовать создать свой «мультик». Здесь впервые готовятся к экскурсии в музейные фонды.

В рамках «Ночи музеев» в Чебоксарах впервые пройдет автоквест, объединяющий все музеи города.