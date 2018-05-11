История республики на страницах «СЧ»

Вспоминая героев войны

40 лет тому назад — 9 мая 1978 года

Пенсионер П. Скворцов написал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем сыне, погибшем на войне, и поделился его стихами.

«Когда бы вы могли понять,

Как я хотел бы вас обнять.

Не на словах, на самом деле.

То вы б, страшась со мною встреч

И жизнь свою стремясь сберечь,

Сейчас же панцири одели…»

Такое стихотворение мы получили с фронта Отечественной войны осенью 1943 года от нашего сына Скворцова Георгия Павловича, красноармейца 92-го мотополка 16-й мотодивизии. Георгий участвовал в боях за Белоруссию. Ходил в разведку в тыл врага.

Сын написал нам, что есть, что рассказать о пережитом, и что он верит, придет время, и мы встретимся. Но не суждено было этому сбыться. В декабре 1943 года Георгий погиб.

В деревне Званое Полоцкого района Белоруссии на военном кладбище установлена мемориальная доска, на которой есть и имя Скворцова Георгия Павловича»…

30 лет тому назад — 9 мая 1988 года

Собкор «СЧ» Л. Кузьмин рассказывает об уроженцах Чувашии, штурмовавших Берлин. Среди них — Порфирий Лаврентьев из деревни Торхлово Ядринского района. Он присутствовал при подписании Акта о капитуляции фашистской Германии, обеспечивал связь Георгию Жукову со Ставкой Верховного Главнокомандования.

«…Последний приказ от самого Берзарина: установить узел связи в здании бывшей столовой немецкого военно-инженерного училища в пригороде Берлина Карлсхосте.

К 8 мая здесь все было готово к приему высоких гостей. С утра по улице, ведущей к зданию училища, выстроились бойцы со скатками, автоматами, в касках. Во второй половине дня во двор въезжают легковые автомобили в сопровождении охраны. Это прибыли делегации США, Англии, Франции. Георгий Константинович уже в здании встречает руководителей военных делегаций союзников. Вот привезли фельдмаршала Кейтеля и его помощников.

— Время тянулось очень медленно. — вспоминает Порфирий Лаврентьевич. — Я и мои товарищи-связисты не отходили от аппаратов. Москва чуть ли не через минуту запрашивает о ходе совещания. Наконец, в аппаратной появился Жуков.

— Кейтель поставил свою подпись о безоговорочной капитуляции!

Что тут было! С криками «Ура! Победа!» бойцы, командиры со слезами на глазах начали обнимать и целовать друг друга. В Москву тут же полетело сообщение: «Капитуляция принята! Фашистская Германия повержена!»

— Эти минуты не забыть никогда, — говорит Порфирий Лаврентьевич. — Мне посчастливилось видеть Георгия Константиновича в эти радостные минуты, но маршал, как мне показалось, был, как всегда, задумчив, даже суров. Не увидел я на его лице улыбки. Может, он думал тогда о тех, кто не дожил до этой минуты…»

Подготовила Ольга Лебедева

плакат Л. Павлова. «Советская чувашия», 9 мая 1983 года