Сладка вода в солдатской кружке

Бессмертный полк готовится снова встать в строй

Братья Черновы Аркадий и Петр одними из первых среди жителей канашского села Новые Челкасы ушли на войну. Но до фронта не доехали: в эшелон с новобранцами попала бомба. Один из братьев погиб сразу, второй умер от ран в госпитале.

— Они не успели сразиться с врагом, не видели, сколько горя принесла война, не ощутили запах победной весны. И все же они готовы были отдать свою жизнь за Родину и отдали, — поделилась семейной историей с корреспондентом «СЧ» чебоксарка Олеся Николаева. — В нашей семье говорили, что когда прадед Аркадий уходил на войну, он хотел что-то оставить на память детям. Но ничего не было, ведь жили бедно, и он отдал им свою алюминиевую кружку, сказав, что вода в ней всегда будет сладкой. Когда я была девчонкой и пила из той кружки, бабуля всегда напоминала мне про это, и вода казалась мне самой вкусной на свете.

По уже многолетней традиции 9 Мая Олеся вместе с супругом и сыном встанут с портретами братьев Черновых в строй «Бессмертного полка». Напомним, эта акция, превратившаяся в международное движение, призвана сохранить память о Великой Отечественной войне и о каждом, кто, не жалея своей жизни, боролся за освобождение Родины. Участники «Бессмертного полка» ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родных — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны. И за каждым портретом в руках — удивительная история, которую, словно семейную реликвию, люди передают из поколения в поколение.

Бережно развернув портреты своих родных, Людмила Федорова из села Красноармейское рассказала, как еще в 2016 году в парадном шествии, посвященном Дню Победы, вместе с другими участниками акции она шла по центральным улицам села. В ее руках было два портрета — матери Ираиды Павловны (в войну она была санитаркой и спасала раненых) и свекра, фронтовика Василия Федорова.

Колонну, направлявшуюся к монументу Славы, возглавляла машина с участниками Великой Отечественной войны, среди которых был отец Людмилы?— почетный гражданин района Михаил Прохоров. Он прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию, был награжден двумя орденами Отечественной войны II степени. В мирной жизни работал учителем истории и потом, находясь на заслуженном отдыхе, многое делал, чтобы память о войне передавалась потомкам и бережно хранилась в сердцах молодого поколения.

— Второй год, как я ношу… уже три портрета… — медленно произнесла Людмила Михайловна и не удержалась от слез. — Папа теперь тоже в строю «Бессмертного полка», а ведь когда-то сам готовил штендер для фотографии мамы…

К ставшей поистине всенародной акции в День Победы теперь готовится вся республика. А впервые ее поддержали в Чебоксарах в 2013 году. «С портретами своих дедов и прадедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, на улицы города тогда вышло всего 123 человека,?— напомнила координатор акции «Бессмертный полк» в Чебоксарах, директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Оксана Ачкасова. — В прошлом году число участников акции в столице Чувашии перевалило за 25 тысяч, а нынче их ожидается еще больше».

Впервые в строю «Бессмертного полка» пройдут внуки и правнуки участника Великой Отечественной войны Василия Яковлевича Адамова, дошедшего до самого Берлина. «В нашей семье бережно хранятся старые фотографии деда времен войны и его военный билет. Нынче решили заказать портрет, а специальные штендеры с ручкой продаются теперь во многих магазинах», — рассказала внучка Ольга.

Но даже если не сохранились снимки, это не помешает отдать дань памяти и уважения родным людям, воевавшим за Родину или ковавшим победу в тылу. «Фото деда, к сожалению, нет, — написал в группе «Бессмертный полк. Чебоксары» «ВКонтакте» горожанин Анатолий Потолков. — Осталась память из его рассказов. Был ранен, попал в плен. Бежал. Искал любые советские войска, чтобы присоединиться к ним… Напечатаю имя своего деда, вставлю туда образ советского солдата, и пойдем всей семьей». И прежние, и новые участники акции будто в один голос говорят: пока жива память, герои не умерли…

Как и в прошлом году, колонна участников в Чебоксарах будет формироваться ближе к полудню в сквере Национальной библиотеки Чувашии. Шествие направится по проспекту Ленина к площади Республики и далее проследует на Красную площадь, где к тому времени будет заканчиваться торжественный парад сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники. По словам Оксаны Ачкасовой, выход на площадь «Бессмертного полка» станет завершающим аккордом парада Победы. Однако финальной точкой процессии в этом году будет не Красная площадь, а Речной порт, где всех участников акции ждет праздничный концерт.

Во время шествия полка порядок будут обеспечивать сотрудники полиции. На дежурство заступят бригады МЧС и скорой помощи. Помогать в организации шествия будет около полусотни добровольцев, среди которых, к слову, есть и студенты-медики. Поскольку время прохождения колонны составляет примерно 40-50 минут, волонтеры советуют надеть удобную обувь и взять с собой немного воды. Не стоит также приходить к месту сбора слишком рано, чтобы долго не ждать. Старт полка намечен на 12.15 — 12.20.

В прошлом году, кстати, было немало желающих идти в первых рядах, из-за чего в колонне даже возникали споры. В этот момент все же стоит напомнить себе благородную цель акции и с уважением отнестись к тем, кто плечом к плечу встал в строй «Бессмертного полка». Ведь только так — все вместе — наши деды и прадеды смогли одержать победу.

ИЗ ИСТОРИИ

В руках портреты сыновей

Своим рождением акция «Бессмертный полк» обязана томским журналистам. «Фронтовики должны идти победным строем в любые времена», — призывали инициаторы патриотического движения.

9 мая 2012 года на улицы Томска с портретами воевавших дедов и прадедов вышли более 6 тысяч человек. Потом к акции стали присоединяться координаторы из разных городов и стран. А в 2017 году «Бессмертный полк» только в России объединил около 8 млн человек. Ныне движение охватывает более 80 государств.

Однако, еще до появления «Бессмертного полка», схожие акции проходили в других городах страны. В 1965 году учащиеся новосибирской школы № 121 шествовали по городу со снимками ветеранов. В мае 1981-го матери павших бойцов, так и не дождавшиеся своих сыновей, прошли с их портретами скорбным маршем по станице Тацинской Ростовской области. Автором идеи была ростовский режиссер-постановщик Юлия Синельникова. Спустя четыре года в Пермском крае по улицам Соликамска фотографии родных пронесли женщины, жены и дочери солдат. В Иерусалиме в 1999 году горожане также прошлись в День Победы по улицам со снимками фронтовиков. 9 Мая 2006 года в Ухте подростки принесли к Вечному огню портреты воинов. В 2007-м акцию повторили тюменские школьники, а через два года в Севастополе прошел марш потомков «Заменим вас в строю!»