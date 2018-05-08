День Победы в эфире

Парад на Красной площади, шествие «Бессмертного полка», салют — все основные события празднования Дня Победы в Чебоксарах можно будет увидеть в прямом эфире.

На Национальном телевидении Чувашии трансляция начнется 9 мая в 10 утра с церемонии возложения цветов к монументу Воинской славы в мемориальном комплексе «Победа». Далее эфир продолжит торжественный митинг на Красной площади, прохождение сводного полка подразделений Чебоксарского гарнизона и военной техники и шествие участников акции «Бессмертный полк». Для тех, кто не сможет посмотреть праздник в режиме реального времени, НТРК Чувашии подготовит сюжет, который выйдет 9 мая в 19.30.

Прямую трансляцию будет вести и Гостелерадиокомпания «Чувашия». Лучшие моменты празднования 73-й годовщины Победы в Чебоксарах в тот же день покажут в региональном эфире канала «Россия 24» около 7-8 вечера и в спецвыпуске на канале «Россия 1» в?20.44.