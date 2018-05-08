Строем по скверу Победы

Юные патриоты Моргаушской средней школы стали победителями смотра-конкурса кадетских и военно-патриотических формирований «Салют Победы!» Четвертый по счету республиканский конкурс в прошлую субботу прошел в Шумерле.

На смотр съехались более 440 юнармейцев и кадетов со всей республики. Ребята продемонстрировали не только умение маршировать и ходить строем, но и многие другие навыки. Так, члены военно-патриотических клубов состязались в творческом конкурсе «Салют Победы!», а кадеты кружились в бальных танцах. Также в программе было исполнение строевой песни, разборка и сборка автомата Калашникова, викторина по истории русского воинства, силовые упражнения для мальчиков и девочек. Поприветствовать участников «Салюта Победы!» собралось много гостей, в том числе депутат Госдумы России Алена Аршинова, председатель Совета Ассамблеи представителей народов Чувашии Лев Кураков, представители товарищества офицеров «Сыны Отечества», ветераны.

Моргаушским юнармейцам вручили кубок, диплом, подарки, а также переходящий приз от «Сынов Отечества» — меч. Теперь ребятам предстоит постоять за Чувашию на всероссийском смотре-конкурсе в Москве.