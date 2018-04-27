За «пятерку» по русскому — курсы английского. Фото

Автор: Рита КирилловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах наградили самых грамотных

25 апреля зал диссертационного совета Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова был заполнен почти до отказа. В этот день организаторы Тотального диктанта в Чебоксарах и Новочебоксарске пригласили для награждения всех, кто получил за диктант «пятерки». А их, как уже писала «СЧ», в этом году оказалось 32. Плюс 19 победителей акции TruD, в которой в рамках Тотального диктанта принимали участие иностранные студенты этого университета.
Можно сказать, что нынче на диктант в Чебоксарах и Новочебоксарске пришли 711 человек. Хотя это лишь число проверенных и засчитанных экспертами работ. На самом деле участников было больше. Но кто-то решил написанное не сдавать и унести листочек с диктантом домой, а часть работ не была засчитана из-за того, что человек не смог или не захотел написать диктант полностью. Был и такой чудесный случай: один из участников написал текст Гузели Яхиной, нынешнего автора Тотального диктанта, на… болгарском языке. К сожалению, такую работу тоже засчитать не могли. Тем не менее, число участников неизменно растет, по сравнению с прошлым годом их на сотню больше. Из этих 711 человек 141 — это гости из зарубежных стран, принявшие участие в упомянутой акции TruD.
Обо всем этом рассказал региональный координатор акции в Чебоксарах и Новочебоксарске Андрей Обжогин, открывая торжественное награждение.
— Если оглянуться на прошлый год, когда у нас было 44 отличника, то можно решить, что получивших «пять» не так много, — сказал он. — Но если сравнивать с первыми годами, когда было всего 2-3 отличника, то очень много. К тому же процент отличников у нас выше, чем среднероссийский. Настолько выше, что часть работ в Новосибирске попросили на перепроверку (это предусмотрено правилами ТД). И к чести нашей экспертной комиссии и наших участников, все работы были утверждены.
Атмосферу награждения отличников в ЧГУ расцветили жизнерадостный ролик университетского телевидения и слова благодарности организаторам и всем, кто поддержал эту акцию в республике. Филологи благодарили за содействие руководство университета и редакцию «Советской Чувашии» (в республике проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ и «СЧ»). Гендиректор и главный редактор газеты Владимир Васильев в свою очередь благодарил университет и самих филологов, которые проявляют себя на ниве просвещения как настоящие волонтеры.
Интересно, что в этом году высокие результаты повторили сразу 11 участников. Например, Нина Васильева и Анастасия Самсонова уже трижды. А редактор справочного портала Татьяна Синицкая — уже четырежды отличник ТД! В этом году она пришла на диктант с дочкой Настей, которая тоже стала отличницей этой международной акции. Кстати, семейные «пятерки» — не первый случай на чебоксарском ТД. В прошлом году высшую оценку уже получали мама с дочерью, химики по образованию, Нина Грязнова и Ольга Кириллова. В этом году Ольга вновь получила сертификат отличника. А вот мужчин в этом «малиннике» высокой грамотности пока всего два. И один из них, профессор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Тихон Сергеев, тоже уже дважды отличник ТД.
Акцию TruD в рамках Тотального диктанта кафедра русского языка как иностранного проводит во второй раз. Нынче здесь 10 победителей и 9 призеров, большинство из них будущие стоматологи и терапевты из Узбекистана. Но есть и студенты из Йемена, Туниса, Афганистана, Палестины, Сирии, Ливана, которые начали изучать русский язык с азов уже в России. Хорошие баллы получили даже студенты подготовительного отделения, которые в Чебоксарах всего полгода. Например, Туму из Ботсваны еще совсем недавно не знал ни слова по-русски, а уже разобрался в сложных для иностранцев заданиях. Еще один победитель, Эммануэль из Замбии, приехал в Россию с некоторым языковым багажом — в выпускном классе занимался с русским учителем.
Председатель экспертной комиссии ТД в Чебоксарах, доцент госуниверситета Надежда Федорова считает, что участие в ТД полезно и интересно всем. Те, кто пишет диктант не один год, заметно улучшают результат. К тому же участники открывают для себя новых писателей. А филологи по материалам ТД начали и научную работу. Уже готовятся курсовые и статьи по итогам диктанта начиная с 2013 года…

Фото Максима Васильева
Отличники получили памятные сертификаты и подарки от организаторов и спонсоров.
Штаб ТД в Новосибирске приготовил еще и такой бонус: обладателям «пятерок» даются ссылки на скачивание 10 книг в «Литрес» и на годовой курс английского языка.

Дословно
ЮЛИЯ ЕГОРОВА, помощник руководителя Школы скорочтения и развития интеллекта IQ007:
— В этом году Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007 впервые стала партнером проведения Тотального диктанта в Чебоксарах. Нам близка идея Тотального диктанта — повышение грамотности населения, популяризация русской культуры и значения русского языка. Мы организовали работу двух площадок для написания диктанта: в одном из филиалов нашей школы в северо-западном районе, а также в этом году впервые желающие смогли написать диктант в юго-западном районе. Поздравляем всех отличников и желаем им новых побед!

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