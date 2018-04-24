Глава Чувашии отчитался о работе правительства. Фото

На сегодняшней 19 сессии Госсовета республики заслушан отчет Главы Чувашии Михаила Игнатьева о результатах деятельности республиканского Кабинета Министров за 2017 год.

Правительство создает благоприятную среду для поступательного развития основных отраслей экономики, констатировал руководитель региона. В результате обеспечен рост промышленности, АПК, инвестиций, заработной платы. Повысилась эффективность использования бюджетных средств и комфортность в предоставлении госуслуг предпринимателям.

Главный индикатор результативности всех этих усилий – рост продолжительности жизни населения, которая в минувшем году достигла исторического максимума — 72,7 года. Одновременно продолжилось снижение младенческой смертности – за последние пять лет сокращение в полтора раза. По итогам 2017 года она составилавсего 3,3 промилле — второй показатель в стране. Причиной этого стала в том числе иблагополучная экологическая ситуация в регионе.

Консолидированный бюджет республики в минувшем году исполнен по доходам в объеме 51,5 млрд рублей – это на 5,5% выше уровня 2016 года. Расходы составили 51,9 млрд рублей – на 10,3% больше. Республике присвоена первая степень качества управления региональными финансами. В результате высокоэффективного взаимодействия с федеральным правительством на 10% выросли и объемы межбюджетных трансфертов. Госдолг на 1 января этого года составил 14,1 млрд рублей – около 53% к собственным доходам республиканского бюджета, что ниже верхнего предела. Республика входит в тройку регионов ПФО с наименьшей долговой нагрузкой.

Оценивая далее результаты в промышленности, Глава республики напомнил, что рост в 2017 году здесь составил 4,4% при 1,1% по стране в целом. «Вместе с тем мы не можем сегодня похвастаться высокими темпами роста производительности труда. А от производительности труда зависит уровень заработной платы. Мы рассчитываем, что благодаря приоритетной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости», куда Чувашия вошла в числе 16 регионов, этот показатель будет увеличен», — сказал Михаил Игнатьев.

В минувшем году в основной капитал республики за счет всех источников финансирования вложено почти 52 млрд рублей инвестиций, или 101,4% к соответствующему периоду 2016 года, отметил далее Глава республики. За счет реализации инвестиционных проектов в республике создано более 2800 рабочих мест.По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в 2017 году Чувашия заняла второе место в стране.

В прошлом году регион более громко заявил о себе на международном уровне. За последние пять лет количество стран-партнеров стабильно росло — с 74 в 2012 году до 95 в прошлом году. Внешнеторговый оборот в 2017-м составил 495,5 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 30,8%.

Одним из стратегических направлений деятельности правительства является развитие монопрофильных муниципальных образований. В минувшем марте Канашу правительство России присвоило статус территории опережающего социально-экономического развития.Это даст возможность городу создать новые рабочие места, развить новые виды деятельности и снизить зависимость от градообразующих предприятий, а инвесторам создаст льготные условия для реализации инвестиционных проектов.

«Мы часто слышим, что в республике не хватает рабочих мест, что люди выезжают на работу в другие регионы. Хочу обратить внимание, что трудовая миграция существовала всегда. А все желающие найти работу в Чувашии имеют эту возможность», — подчеркнул Михаил Игнатьев. На 1января 2018 года в банке вакансий было заявлено 16404 вакансии, а численность официально зарегистрированных безработных составила 4376 человек.

В 2017 году в Чувашии сохранены все направления государственной поддержки граждан.На социальную политику направлено 11,7 млрд рублей.Сегодня каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки, из них льготами по жилищно-коммунальным услугам в 2017 году воспользовались более 330 тысяч человек на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Расходы на здравоохранение в 2017 году составили 18 млрд рублей, что больше уровня 2016 года на 11,8%.На протяжении последних лет республика занимает лидирующие позиции в общероссийском рейтинге эффективности региональных систем здравоохранения. Как один из результатов — впервые за последние три года зарегистрировано снижение смертности от новообразований на 8,2%.

На системной основе продолжается укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. За последние три года открыто 11 новых современных поликлиник.Обновлен каждый 4-й фельдшерско-акушерский пункт, а к 2020 году будет обновлен каждый третий.В 2018 году начнется строительство нового современного инфекционного стационара Городской детской больницы № 2.

Для повышения доступности специализированной медицинской помощи сельским жителям в 2017 году запущен проект «Мобильная поликлиника». В рамках проекта ведущие профильные специалисты клиник республики осмотрели более 9 тыс. сельских жителей, в том числе около 3 тыс. детей.Активно использовались передвижные мобильные комплексы.

Новым направлением социальной поддержки медицинских работников в 2018 году станет распространение действия программы «Земский доктор» на малые города, а также на фельдшеров. С 2018 года планируется внедрить программу целевого обучения абитуриентов и студентов Чебоксарского медицинского колледжа с обязательным прикреплением к конкретным учреждениям.

Глава республики доложил также о развитии культуры, физкультуры и спорта.

Выступившие представители всех парламентских фракций отметили как позитивные результаты работы правительства, так и недоработки. В заключительном слове Глава республики принял конструктивную критику и отверг популистские высказывания. Большинством голосов отчет был принят к сведению.

МНЕНИЕ

Николай Николаев, главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации:

«На мой взгляд, здравоохранение республики развивается поступательно. 80% жителей региона получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы Чувашии. В отчете Главы Чувашской Республики прозвучали обнадеживающие цифры по финансированию данной отрасли.

На данный момент ведется строительство новых лечебно-профилактических учреждений, проводится замена оборудования и ремонт в лечебных корпусах. В перспективе в Чебоксарах появятся многопрофильная поликлиника БУ «Центральная городская больница» и Центр ядерной медицины.

Остро стоит вопрос с обеспечением медицинских учреждений квалифицированными кадрами. Количество врачей в республике возросло, однако в ряде районов сохраняется проблема обеспечения кадрами ФАПов. Для решения данного вопроса предпринимаются активные действия. В частности, целевой прием абитуриентов в медицинский колледж. Ребята получат профессию и вернутся к себе на родину в районы. Кадровый вопрос – это то, что необходимо решить в ближайшие годы».

Петр Краснов, директор бюджетного научного учреждения Чувашской Республики «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики:

«Социальная политика в республике развивается на должном уровне. Активно ведется строительство и ремонт домов культуры. Сейчас в сельской местности такие учреждения культуры являются востребованными. Количество мероприятий, проводимых в местных учреждениях культуры, растет. Они являются социальными центрами сел. Мы ставим задачу, чтобы дома культуры стали досуговыми центрами для всей семьи.

Также растет доля строительства объектов культуры по местным инициативам. Плюсом инициативного бюджетирования является непосредственное участие жителей и республики в отборе и реализации проектов, благодаря чему повышается эффективность и прозрачность использования бюджетных средств».

Фоторепортаж Олега Мальцева: