Квартал показывает уверенный рост

Ялтинский форум его закрепляет

На вчерашнем еженедельном правительственном совещании рассмотрены предварительные итоги социально-экономического развития республики в минувшем первом квартале. Как доложил вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, практически по всем основным показателям наблюдается позитивная динамика.

Промышленность выросла на 5,2% к тому же прошлогоднему уровню. А в электротехнической отрасли по выпуску ряда изделий — на 76%. Существенное увеличение производства — на 11% — произошло в отраслях машиностроения, в том числе благодаря увеличению в два раза выпуска продукции ООО «Промтрактор-Вагон». А вот производство в химической отрасли в целом снизилось, правда, на «Химпроме» выросло на 8%.

С ростом оказался внешнеторговый оборот региона — и по импорту, и по экспорту. Положительную динамику показывает малый и средний бизнес, на 4,3% вырос розничный товарооборот. В АПК индекс производства также с плюсом — по мясу на 10%, по молоку — на 0,1%. В январе-феврале среднемесячная номинальная начисленная зарплата в республике увеличилась на 12,2%, составив 24481,7 рубля, реальная — с учетом инфляции — почти на 11%.

В то же время ввод жилья составил лишь 82%. Стоит задача — до конца года наверстать упущенное, чтобы ввести 620 тыс. квадратных метров. Комментируя ситуацию, Глава республики Михаил Игнатьев обратил внимание на эффективность использования бюджетных субсидий по программе «Жилище». По имеющимся данным, каждый пятый их получатель по подпрограмме «Молодая семья» деньги получил, но ничего не построил. А многие из тех, кто построил, недвижимость не регистрируют, чтобы не платить налоги. Тут есть повод для расследования на предмет коррупционной составляющей, отметил Михаил Игнатьев. Министру строительства, архитектуры и ЖКХ было поручено в трехмесячный срок разобраться с этим и принять самые жесткие меры.

Консолидированный бюджет республики в первом квартале, по докладу вице-премьера — министра финансов Светланы Енилиной, исполнен по доходам в сумме 12,1 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд — собственные доходы. Расходы составили 9,5 млрд рублей, 78% из них направлено на социально-культурную сферу. Более 1 млрд рублей получил реальный сектор экономики. Поступление всех доходов выросло на 8,2%.

Уверенность в закреплении и развитии достигнутой динамики экономики республики придают итоги IV Ялтинского международного экономического форума, в ходе которого были достигнуты договоренности о новых направлениях сотрудничества Чувашии с Республикой Крым. Они также обсуждались на правительственной планерке.

На пленарном заседании форума вице-премьер Правительства России Дмитрий Козак обратил внимание, что участие в нем представителей 71 страны с пяти континентов является ярким свидетельством «бессмысленности политизации экономических отношений». С предложениями оптимальных путей решения стратегических задач выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, Глава Республики Крым Сергей Аксенов, Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии, говоря о значимости форума, отметил, что от динамичного развития межрегиональных связей зависит сила России. Товарооборот между Чувашией и Крымом постоянно растет. Наиболее активно и успешно на рынке полуострова Крым представлены предприятия электротехнического кластера Чувашии, на 40% обеспечивающие объекты энергосистемы России продукцией в области автоматики и релейной защиты.

Михаил Игнатьев обсудил с членами правительства Республики Крым ход реализации соглашения между Кабинетом Министров Чувашии и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2018–2020 годы. Глава Чувашии поблагодарил Главу Республики Крым Сергея Аксенова за вклад в создание благоприятных условий для развития межрегионального сотрудничества. При этом отмечалось, что за последние три года в шесть раз увеличились объемы поставляемых товаров предприятий Крыма в Чувашию и в пять раз — предприятий Чувашии в Крым.

В ходе беседы затронута тема развития побратимских связей между муниципальными образованиями двух регионов. Так, еще в 2015 году городами-побратимами стали Новочебоксарск и Феодосия, заключили Соглашение о сотрудничестве администрации Батыревского района Чувашии и Бахчисарайского района Крыма. В 2016 году подобный документ был подписан между администрациями Балаклавского муниципального округа Севастополя и Ядринского района Чувашии.

На совещании заслушаны итоги регистрации заявлений на получение путевок в загородные оздоровительные лагеря. Председатель ГКЧC Чувашии Вениамин Петров доложил о готовности к весенне-летнему пожароопасному периоду.

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На пленарном заседании Ялтинского экономического форума Михаил Игнатьев рассказал об основных направлениях сотрудничества Чувашии и Республики Крым. А отвечая на вопрос сопредседателя организации «Деловая Россия» Андрея Назарова о значимости взаимодействия регионов страны, подчеркнул: «От динамичного развития межрегиональных связей зависит сила России».ф