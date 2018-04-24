Объединились ради добрых дел

Добровольчество поддержат на всех уровнях власти

«Спасибо, что ты есть!» — так называется социальный проект, суть которого в том, чтобы психологически «разгрузить» мам, воспитывающих особенных детей. Постоянно находясь в заботах по уходу за своими чадами, они не могут порой выкроить ни минуты свободного времени для себя. Начинали волонтеры с поддержки всего пары таких семей, а теперь им благодарны за помощь десятки матерей.

Немало добрых дел на счету добровольческой организации «Волонтеры Победы» — это объединение молодых людей, которые стараются сохранить историческую память о Великой Отечественной войне. Кроме того, ребята навещают ветеранов и фронтовиков, тружеников тыла, помогают им в уборке дома, моют окна, благоустраивают аллеи славы, памятные места, ухаживают за воинскими захоронениями. 24 апреля волонтеры традиционно дадут старт началу акции «Георгиевская ленточка» и будут не только раздавать ленты прохожим, но и рассказывать, как правильно их носить.

Большой вклад в патриотическое воспитание вносят участники поискового движения Чувашии. «Поисковиков почему-то редко воспринимают как волонтеров, а ведь мы занимаемся самой что ни на есть добровольческой работой, — рассказал председатель совета общественной организации «Поисковый отряд «Память» ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Николай Мясников. — Ежегодно участвуем в экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны. В прошлом году были найдены останки 86 бойцов, павших в боях за Родину, в том числе двух уроженцев Чувашии».

Свыше 47 тысяч добровольцев состоят в волонтерских объединениях республики

По мнению Николая, поисковое движение активно развивается в том числе и благодаря грантовой поддержке Главы республики. Большая помощь идет от вузов. Информационное содействие патриотам оказывает редакция газеты «Советская Чувашия», в которой лидер регионального поискового движения Евгений Шумилов ведет рубрику «Будем помнить». Не случайно за последние годы поисковых отрядов в Чувашии стало в два раза больше, и в них сейчас состоит около тысячи человек…

Эти и другие примеры важных и совершенно бескорыстных дел были приведены на первом заседании Совета по развитию добровольчества при Главе Чувашии. Вспомнили также и об экспресс-бабушках, и о волонтерах-медиках, и о том, что развивается событийное, просветительское и профориентационное волонтерство.

«Все, что вы делаете, достойно большого уважения», — поблагодарил молодых людей Михаил Игнатьев, сообщив, что сейчас в республике действует более 1,6 тысячи добровольческих объединений. Лучшие практики республиканских волонтеров востребованы на всероссийском уровне. Обращаясь к членам совета, Михаил Игнатьев заверил: добровольческому движению окажут поддержку на всех уровнях власти.

Как доложил врио министра образования и молодежной политики Чувашии Сергей Кудряшов, в настоящее время готовятся изменения в ряд нормативных правовых актов республики по вопросам добровольчества. В регионе будет внедрен Стандарт поддержки этого движения, в котором четко прописано, как и чем будут помогать добровольцам. При этом Михаил Игнатьев особо подчеркнул: несмотря на то, что волонтеры работают безвозмездно, их нужно поощрять, активнее рассказывать об их благодеяниях, чтобы за одними «рыцарями» добрых дел потянулись тысячи других.

Фото Олега Мальцева из архива редакции

В прошлом году «Волонтеры Победы» в Чувашии вручили жителям республики около 80 тысяч георгиевских ленточек, столько же планируется раздать в этом году.